Doğu Ekspresi sonrası harekete geçildi! 4 nostaljik hat daha turizme açılıyor
Doğu Ekspresi'ne vatandaşın gösterdiği büyük ilgi buna benzer nostaljik hatların turistik seyahatlere açılmasına ilham oldu. TCDD vatandaştan gelen yoğun talep üzerine 4 hattın daha turizme açılması için düğmeye bastı.
TBMM KİT Komisyonu'nda TCDD'nin hesapları ele alınırken milletvekilleri Doğu Ekspresi'nin turistik amaçlı hizmete girmesi, gördüğü büyük ilgi ve özellikle Kars'a sağladığı ekonomik katkıyı gündeme getirdi. Milletvekilleri, kurumun bünyesinde bulanan eski ekspresler ile hatların bazılarının da turizme açılmasını önerdi.
4 YENİ HAT İÇİN ÇALIŞILIYOR
Sabah'ın haberine göre: TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Hasan Pezük, Doğu Ekspresi'nin gördüğü ilgiye dikkat çekerek, kendilerine vatandaşlardan eski hatların bu amaçla kullanılması yönünde talepler geldiğini anlattı.
Peküz, hangi hatların ve ekspreslerin turistik amaçlı kullanılabileceğine yönelik çalışma başlattıklarını belirterek, bu kapsamda seyahat acenteleri, sivil toplum örgütleri ve belediyeler ile görüştüklerini açıkladı.
Peküz, yapılan görüşmelerde güzergahlar üzerinde detaylı çalışmalar üzerinde durduklarını söyledi. Peküz, bu alanda çok iyi bir gelişme olacağını düşündüklerini de sözlerine ekledi.
İŞTE O 4 HAT
Peküz, hangi hatların turistik amaçla kullanılacağı hakkında da bilgi verdi. TCDD'nin üzerinde çalıştığı, doğudan batıya, kuzeyden güneye vatandaşın her yere gidebileceği 4 nostaljik hat şöyle:
GÜNEY KURTULAN EKSPRESİ
Ankara-Kurtulan arasında haftada 5 gün işliyor. Ankara'dan yola çıkan tren Kayseri, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Kurtulan güzergahını takip ediyor. Sefer yaklaşık 26 saat sürüyor.
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