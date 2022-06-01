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Su için açılan sondaj kuyusundan kaliteli petrol çıktı! Manisa'da petrol sevinci

Manisa'da bir çiftçinin bahçesini sulamak için açtığı sondaj kuyusundan yanıcı bir madde çıktı. Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığı tarafından alınan numune sonuçlarında maddenin kaliteli petrol olduğu öğrenildi. Sevindirici habere ilişkin detayları A Haber muhabiri Tayfun Er'den alacağız.

Giriş Tarihi: 01.06.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 09:54
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Su için açılan sondaj kuyusundan kaliteli petrol çıktı! Manisa’da petrol sevinci

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde çiftçi Mustafa Yüksel'in zeytin tarlasındaki sondaj kuyusundan çıkan siyah ve yanıcı maddede çok kaliteli petrol olarak tespit edildi.

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Su için açılan sondaj kuyusundan kaliteli petrol çıktı! Manisa’da petrol sevinci

Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde bir çiftçiye ait zeytin bahçesindeki su kuyusundan akan yanıcı ve petrole benzer siyah sıvı ile ilgili Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkililerinin (TPAO) analiz sonuçları açıklandı.

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Su için açılan sondaj kuyusundan kaliteli petrol çıktı! Manisa’da petrol sevinci

TPAO'nun analiz sonucuna göre, çıkan sıvının yüzde 94'ü su, yüzde 6'sı ise petrol olduğu öğrenildi.

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Su için açılan sondaj kuyusundan kaliteli petrol çıktı! Manisa’da petrol sevinci

Çıkan sonuçlara göre, TPAO'nun bölgede sondaj çalışması yapacağı öğrenildi.

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Su için açılan sondaj kuyusundan kaliteli petrol çıktı! Manisa’da petrol sevinci

Salihli'ye bağlı Yağbasan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Yüksel'in tarlasındaki su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvıdan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkilileri 2 gün önce numune almıştı.