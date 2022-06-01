Su için açılan sondaj kuyusundan kaliteli petrol çıktı! Manisa'da petrol sevinci

Manisa'da bir çiftçinin bahçesini sulamak için açtığı sondaj kuyusundan yanıcı bir madde çıktı. Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığı tarafından alınan numune sonuçlarında maddenin kaliteli petrol olduğu öğrenildi. Sevindirici habere ilişkin detayları A Haber muhabiri Tayfun Er'den alacağız.

Giriş Tarihi: 01.06.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 09:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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