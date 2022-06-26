SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na kısa süre kala ikramiye ödemelerinin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. Diğer yandan ikramiye ödemelerinin zamlanıp zamlanyacağı ise merak ediliyor. Peki, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?