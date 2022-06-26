SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli yılda 2 kez maaşlarına ek olarak ikramiye ödemesi alıyor. 1100 TL olarak ödenen ikramiye ödemelerininde artış yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Peki, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na kısa süre kala ikramiye ödemelerinin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. Diğer yandan ikramiye ödemelerinin zamlanıp zamlanyacağı ise merak ediliyor. Peki, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?
İKRAMİYELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Emekli ikramiyelerinin Kurban Bayramı'ndan 1 hafta öncesi yani Temmuz ayının ilk haftasında verilmesi bekleniyor.
Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
2022 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ
Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? YKS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?
- Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK TEFE-TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır? İşte beklenti anketi...
- Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman? 2022 AÖL sınavları online mı, nasıl uygulanacak?
- LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? LGS 2022 sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak?
- Survivor 2022 finali ne zaman, Haziran ayında mı? Survivor 2022 şampiyonu ne kadar ödül alacak, kazanacak?
- 2014'te İngiltere'de yapılan bir araştırmada, arkadaşlarını dikkati dağılmadan 15 dakika dinleyebilen erkeklerin, eşleriyle kaç dakika konuştuktan sonra onları dinlemeyi bıraktığı görülmüştür?
- Engelli Temmuz maaşları bayramdan önce yatar mı 2022? Engelli maaşı Temmuz zammı 2022 son dakika açıklandı mı?
- Malı güzel olan kimse için müşteri kaygısı olmayacağını anlatan atasözüne göre "Pekmez gibi malın olsun" dedikten sonra sineğin nereden geldiği söylenir?
- Kırım Savaşı sırasında İstanbul'daki çalışmalarıyla bilinen ve modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florence Nightingale'in İngilizcedeki anlamı nedir?
- Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 25 Haziran Survivor 3. dokunulmazlık adayı kim, hangi yarışmacı oldu? SMS sıralaması...
- Asgari ücret için yeni hesaplama! 6 aylık enflasyon ile 5.986 TL olabilir! Asgari ücrete ara zam olacak mı? Net-Brüt %40 üstü...