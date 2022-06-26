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SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.06.2022
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SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli yılda 2 kez maaşlarına ek olarak ikramiye ödemesi alıyor. 1100 TL olarak ödenen ikramiye ödemelerininde artış yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Peki, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na kısa süre kala ikramiye ödemelerinin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. Diğer yandan ikramiye ödemelerinin zamlanıp zamlanyacağı ise merak ediliyor. Peki, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

İKRAMİYELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekli ikramiyelerinin Kurban Bayramı'ndan 1 hafta öncesi yani Temmuz ayının ilk haftasında verilmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

2022 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

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