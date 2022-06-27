KYK burs ve krediler bayramdan önce yatacak mı? KYK 2022 Temmuz ayı ödemeleri ne zaman yatacak?
KYK burs ve krediler bayramdan önce yatacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayı KYK ödemelerinin bayram öncesinde yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Peki, KYK burs ve krediler bayramdan önce yatacak mı? KYK 2022 Temmuz ayı ödemeleri ne zaman yatacak?
KYK burs ve krediler bayramdan önce yatacak mı? KYK 2022 Temmuz ayı ödemeleri ne zaman yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Burs ve kredilerin erken bir tarihte yatıp yatmayacağını merak eden üniversite öğrencileri, '2022 Temmuz ayı KYK ödemeleri ne zaman yatırılacak, öğrencilere bayramdan önce ödeme yapılacak mı?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, KYK burs ve krediler bayramdan önce yatacak mı? KYK 2022 Temmuz ayı ödemeleri ne zaman yatacak?
TEMMUZ 2022 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs ve kredi alan öğrencilerin ödemeleri, her ay T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplarına yatırılmaktadır.
Bayram nedeniyle erken ödeme yapılıp yapılmayacağı merak eden öğrencilerin gözü yapılacak açıklamaya çevrildi. Geçtğimiz bayramda (Ramazan Bayramı'nda) KYK ödemelerinin erken yapılması, bu bayramda da beklentileri artırdı. Yapılacak resmi açıklamaların ardından, Temmuz ayı burs ve kredilerinin ne zaman yatacağı haberimizde yer alacak.
Ramazan Bayramı öncesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6'sı ile 10'u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini Mayıs ayı için 25'inden itibaren yatıracağız" diyerek bayram öncesi ödeme yapılacağını duyurmuştu.
2022 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL YATIRILIYOR?
2022 yılında KYK kredi-burs miktarı şöyle:
Lisans öğrencileri 850 lira
Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira
Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira
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