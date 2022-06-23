Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Hükümet her yıl iki defa emeklilere bayram ikramiyesi veriyor. Ramazan Bayramı ikramiyesinin ardından sıra Kurban Bayramı ikramiyesinde. 1.100 lira olarak ödenen bayram ikramiyesinde artış beklenirken, gözler ödeme takvimine çevrildi. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur 2022 emekli bayram ikramiyesi ödme takvimi açıklandı mı? İşte cevaplar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Emeklilere yönelik verilen bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz bir açıklama bulunmuyor. Ödeme tutarında bir artış yapılmazsa emekliler 1.100'er lira alacak.

Diğer kesimlere ise hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak. Örneğin; ölüm aylığı yüzde 75 olan 875, yüzde 50 olan 550, yüzde 25 olan 275 lira ikramiye alabilecek.