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Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur 2022 emekli bayram ikramiyesi ödme takvimi açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.06.2022
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Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur 2022 emekli bayram ikramiyesi ödme takvimi açıklandı mı?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emekli bayram ikramiyesinin ödeneceği tarihi araştırmaya başladı. 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, ikramiye için araştırmalar hız kazandı. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur 2022 emekli bayram ikramiyesi ödme takvimi açıklandı mı? İşte haberin detayları...

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Hükümet her yıl iki defa emeklilere bayram ikramiyesi veriyor. Ramazan Bayramı ikramiyesinin ardından sıra Kurban Bayramı ikramiyesinde. 1.100 lira olarak ödenen bayram ikramiyesinde artış beklenirken, gözler ödeme takvimine çevrildi. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur 2022 emekli bayram ikramiyesi ödme takvimi açıklandı mı? İşte cevaplar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Emeklilere yönelik verilen bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz bir açıklama bulunmuyor. Ödeme tutarında bir artış yapılmazsa emekliler 1.100'er lira alacak.

Diğer kesimlere ise hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak. Örneğin; ölüm aylığı yüzde 75 olan 875, yüzde 50 olan 550, yüzde 25 olan 275 lira ikramiye alabilecek.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. İkramiye ödemelerinin ise 4-8 Temmuz'da hesaplara yatırılması bekleniyor. Kesin tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak.

KİMLER YARARLANACAK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?

2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?

İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.

BAŞVURU GEREKİYOR MU?

Hayır, SGK ödemeyi başvuru gerekmeksizin yapıyor.

YENİ EMEKLİ DE ALABİLECEK Mİ?

İkramiyeden yararlanmak için 'bayramın içinde bulunduğu ayda' emekli aylığı almak gerekiyor.

Bu kapsamda Temmuz'da emekli aylığı bağlananlar da Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek.

Temmuz'da aylık bağlanması için de Haziran ayı sonuna kadar emeklilik başvurusunun yapılması gerekiyor.

KİM, NE KADAR ALACAK?
* Emekli: 1.100 TL
* Ölüm aylığı (% 75): 825 TL
* Ölüm aylığı (% 50): 550 TL
* Ölüm aylığı (% 25): 275 TL
* 2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...
* Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...

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