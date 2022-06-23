İstanbul’da ekmek kaç para? Bakanlık harekete geçti | O fiyatın üzerinde satana ceza

Komisyonda alınan karar Ticaret Bakanlığı'nın onayına sunuluyor. Bu komisyonun şubat ayında aldığı karara göre İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 14.28 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 3 TL olacak" şeklinde belirlendi. İstanbul Fırıncılar Odası artan maliyetler gerekçesi ile komisyonun tekrar toplanmasını talep etti ve ekmeğin kilogram fiyatının 20 TL'ye yükselmesini istedi. Bu durumda 210 gram ekmeğin de 4 TL'ye çıkarılmasını talep etti. Ancak komisyon henüz toparlanmadı. Dolayısıyla 210 gram ekmeğin 3 TL'nin üzerinde satılması satılması kanunen yasal değil.