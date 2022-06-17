Amanos Dağları’nda PKK’ya ağır darbe! Jandarma Komandolar inlerine girdi

Sınırdan giremeyen teröristler paramotor da kullanıyor. Teröristler Amanoslar'a nereden sızmaya çalışıyor? Gelişmeleri Kerim Ulak şöyle aktardı:

Bu defa paramotorlar sızmaya çalışmadılar karadan gelmeye çalıştılar. Ancak bundan başarılı olamadılar. Tabi MİT burada destan yazıyor desek yanlış olmaz. Bir yandan yurt içinde bir yandan yurt dışında terör örgütüne karşı yoğun bir mücadele var. Bu kapsamda dün sabah saatlerinde çok önemli bir operasyon yapıldı.