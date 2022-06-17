Amanos Dağları'nda PKK'ya ağır darbe! Jandarma Komandolar inlerine girdi
Eren-Abluka 12 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Kandemir Operasyonu'nda Amanos Dağları'ndaki PKK inlerine girildi. Teröristlerin mağalarını imha eden Jandarma Komando birlikleri, yaşam malzemelerini ele geçirdi.
Osmaniye'de, Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı komando timleri, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Eren-Abluka 12 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Kandemir" operasyonu kapsamında Amanos Dağları'nda arama tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.
Timlerin yerini belirlediği bir sığınakta, patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak imha edildi.
SIZMA GİRİŞİ NASIL ENGELLENDİ?
Amanoslara sızma girişimi Afrin'deki operasyonla önlendi. Amanoslara sızmak isteyen 6 pkk'lı terörist yakalandı. Afrin'de yakalanan 6 teröristten 3'ü arananlar listesindeydi.
Sınırdan giremeyen teröristler paramotor da kullanıyor. Teröristler Amanoslar'a nereden sızmaya çalışıyor? Gelişmeleri Kerim Ulak şöyle aktardı:
Bu defa paramotorlar sızmaya çalışmadılar karadan gelmeye çalıştılar. Ancak bundan başarılı olamadılar. Tabi MİT burada destan yazıyor desek yanlış olmaz. Bir yandan yurt içinde bir yandan yurt dışında terör örgütüne karşı yoğun bir mücadele var. Bu kapsamda dün sabah saatlerinde çok önemli bir operasyon yapıldı.
Toplam 6 terörist yakalandı bunlardan 3'ü dağ kadrosundan isimlerdi. Bu 3 terörist terör örgüt tarafından özel olarak seçilmiş ve eğitilmiş teröristlerdi. Bunlar Amanoslara gönderilmek üzere hazırlandılar. Bu teröristler Afrin'e girdiler ve buradan Hassa'ya sızmaya çalıştılar. Hassa, Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlere karşı çok önemli bir noktaydı.
Bu bölgede Raco Dağları bulunuyor ve teröristler buralarda saklanabiliyorlar. Şu anda Afrin civarında çok sayıda uyuyan hücre olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda Afrin'e gelen teröristler Aktepe Köyü'ne sızmaya çalıştılar.
Teröristler vatandaşların ihbarı doğrultunda yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandılar. Bunlar silahlarıyla birlikte ele geçirildi. 3 kişinin terör örgütü arananlar listesinde olduğunu biliyoruz. Afrin teröristler için Amanoslara sızma girişimleri içerisinde en önemli noktalardan bir tanesi.
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