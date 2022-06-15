Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, zamlanacak mı?
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bayram arifesinden önce yatırılan Kurban bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri için gözler resmi açıklamaya çevrildi. Kurban Bayramı 9 Temmuz'da başlayacağından dolayı bayram ikramiyelerinin 3-7 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, zamlanacak mı?
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, zamlanacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılda iki kez emeklilere sağlanmakta olan ikramiyelerin geçtiğimiz bayramdaki zamma göre 1100 TL şeklinde olacağı bilinirken vatandaşlar Temmuz ayında zamlarıyla beraber ikramiyelerine de kavuşacak. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, zamlanacak mı?
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacağından dolayı bayram ikramiyelerinin 3-7 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Nisan ayının sonunda alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak. İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.
2022 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şunlardır:
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
Henüz ikramiyelerin yatacağı tarih net olarak belli değil.
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