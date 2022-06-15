Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, zamlanacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılda iki kez emeklilere sağlanmakta olan ikramiyelerin geçtiğimiz bayramdaki zamma göre 1100 TL şeklinde olacağı bilinirken vatandaşlar Temmuz ayında zamlarıyla beraber ikramiyelerine de kavuşacak. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, zamlanacak mı?