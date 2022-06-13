Son dakika | Yıllık cari açık rakamları belli oldu
Son dakika haberi...Cari işlemler hesabı nisanda 2 milyar 737 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 25 milyar 710 milyon dolar oldu.
Türkiye'nin cari işlemler hesabı, nisanda 2 milyar 737 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 25 milyar 710 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı, nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1 milyar 222 milyon dolar artarak 2 milyar 737 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 25 milyar 710 milyon dolara yükseldi.
Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2 milyar 692 milyon dolar artarak 4 milyar 433 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.
Geçen yılın nisan ayında 1 milyar 132 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 22 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 1 milyar 482 milyon dolar artarak 2 milyar 699 milyon dolara yükseldi.
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 933 milyon dolar artışla 1 milyar 599 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar 328 milyon dolar azalarak 970 milyon dolar oldu. Geçen yılın nisan ayında 307 milyon dolar giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde ise 2022'nin aynı döneminde 33 milyon dolar çıkış yaşandı.
Öte yandan, mart ayına ilişkin cari işlemler açığı 5 milyar 554 milyon dolardan 5 milyar 789 milyon dolara revize edildi.
AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 3 milyar 390 milyon dolar açık vermesini bekliyordu. Ekonomistlerin 2022 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisi ise 40 milyar 720 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.
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