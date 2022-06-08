Tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs oranı! Sanayi grubundan 5 ayda rekor ihracat

Yılın 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre tekstil ve ham maddeleri yüzde 11,2, deri ve deri mamulleri yüzde 26,1, kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 41,6, hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 15,8, elektrik ve elektronik yüzde 7,7, makine ve aksamları yüzde 10,7, demir ve demir dışı metaller yüzde 42,1, çelik sektörü yüzde 34,6, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri yüzde 28,5, mücevher sektörü yüzde 15, savunma ve havacılık sanayi yüzde 50,1 ve iklimlendirme sanayi yüzde 12,5 ihracat artışı kaydetti.

Otomotiv sektörünün ihracatı yüzde 3,8 artarak 12 milyar 491 milyon dolara, gemi, yat ve hizmetleri dış satımı yüzde 26,3 artışla 577 milyon 86 bin dolara, diğer sanayi ürünleri ihracatı da 54 milyon 574 bin dolar oldu.

Halı sektörünün ihracatı ise yılın ilk 5 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 14,3 azalarak 1 milyar 130 milyon dolara geriledi.