560 bin sözleşmeliye kadro geliyor! Detaylar ortaya çıktı





EYT DE MASADA

EMEKLİLİKTE yaşa takılanlara (EYT) yönelik çalışmayı da gerekli mesafe alındığında kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, şu an çalışmaya ilişkin basına yansıyan bazı bilgilerin doğru olmadığını vurguladı. Bilgin, "Yani biz bütün sosyal meseleleri devletimizin önündeki görev alanı sayıyoruz. Çalışma hayatıyla ilgili her sosyal mesele benim görevimdir. Aman 'onu yani EYT konusunu açmayacağız, o dosya kapalı' gibi bir şeyi hiçbir zaman demedik. Şimdilik sözleşmeli dosyasını açıyoruz diyorum" değerlendirmesini yaptı.