Resmi açıklama: 3600 ek gösterge ne zaman uygulanacak? 3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğe girecek? Tarih belli oldu
3600 ek gösterge ne zaman uygulanacak? Milyonlarca memur ve memur emeklisinin heyecanla beklediği ek gösterge düzenlemesinde detaylar belirlendi. Ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığı 1234-1391 lira, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500-50 bin 150 lira arasında artacak. Şimdi ise gözler düzenlemenin uygulanacağı tarihe çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman uygulanacak? 3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğe girecek? İşte cevaplar...
3600 ek gösterge ne zaman uygulanacak? 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayacak şekilde tasarlanan 3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları açıklandı. Düzenleme ile tüm memurların ek göstergelerine 600 puan eklenecek. Öğretmen, polis, sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3000'den 3600'e yükseltilmesi sözü verilmesine karşın düzenlemenin kapsamı tüm memurları içerecek şekilde genişletildi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman uygulanacak? 3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğe girecek? İşte haberin detayları...
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN UYGULANACAK?
Ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yine öğretmenlik meslek kanununda da bu tarih belirlenmişti.
3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİNİN DETAYLARI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre düzenleme, kamu görevlilerinin çalışma sistemindeki sorunların giderilmesi ve adalet duygusunun pekiştirilmesi amacıyla hazırlandı.
Söz konusu düzenleme, 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayacak şekilde tasarlandı.
Düzenlemeyle ek gösterge sistemi, memurların kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenecek.
Ek gösterge, 2008 öncesi göreve başlayan memurların emekli ikramiyesi ile emekli aylıklarını, 2008 sonrası göreve başlayanların ise sadece emekli ikramiyelerini esaslı olarak etkileyecek.
TÜM MEMURLARIN EK GÖSTERGELERİNE 600 PUAN EKLENECEK
Düzenlemeyle, birinci derece memur olmak kaydıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.
Bu meslek gruplarının yanı sıra avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin ek göstergeleri de 3600'e çıkarılacak.
Daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verilecek.
Kamudaki fonksiyonel hiyerarşinin bozulmamasını temin etmek amacıyla genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600'den 4400'e, il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü gibi yöneticilerinin ek göstergeleri de 2200'den 3000'e yükseltilecek.
Kamu bürokrasisindeki hiyerarşi ve adalet gözetilerek ek gösterge sisteminde yeni bir dönem başlayacak ve kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri esaslı bir şekilde artacak.
EMEKLİ İKRAMİYELERİNDEKİ ARTIŞ 50 BİN LİRAYI BULACAK
Ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığı 1234-1391 lira, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500-50 bin 150 lira arasında artacak.
Birinci derece ve 3000 ek göstergeli öğretmenin, sağlık çalışanının ve din görevlisinin emekli aylığı 5 bin 627 liradan 6 bin 861 liraya, emekli ikramiyesi ise 202 bin 909 liradan 247 bin 408 liraya yükselecek. Böylece söz konusu kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri yüzde 22 artacak.
Polisler de yüzde 22'lik artıştan yararlanacak ve emekli aylıkları 5 bin 727 liradan 6 bin 961 liraya, emekli ikramiyeleri ise 202 bin 909 liradan 247 bin 408 liraya ulaşacak.
2200 ek göstergeli, 4 yıllık yükseköğrenim mezunu hemşire ve din görevlileri ise yüzde 25 artışla emekli aylıklarında 1391 lira, emekli ikramiyelerinde 50 bin 150 lira ilave ödeme alacak.
Ek gösterge artışlarına bağlı olarak emekli aylıklarında oluşan artışlar, emekli devlet memurlarının aylıklarına da yansıyacak.
Ek gösterge artışına bağlı olarak yükselecek emekli aylığı ve emekli ikramiyesi tutarları, yürürlükteki katsayılara göre hesaplandı. Emekli aylığı ve ikramiyeleri, gelecek ay ve 2023'ün ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zamla daha da artacak.
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