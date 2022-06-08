Resmi açıklama: 3600 ek gösterge ne zaman uygulanacak? 3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğe girecek? Tarih belli oldu

3600 ek gösterge ne zaman uygulanacak? 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayacak şekilde tasarlanan 3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları açıklandı. Düzenleme ile tüm memurların ek göstergelerine 600 puan eklenecek. Öğretmen, polis, sağlık çalışanı ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3000'den 3600'e yükseltilmesi sözü verilmesine karşın düzenlemenin kapsamı tüm memurları içerecek şekilde genişletildi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman uygulanacak? 3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğe girecek? İşte haberin detayları...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN UYGULANACAK?

Ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yine öğretmenlik meslek kanununda da bu tarih belirlenmişti.