Antalya'da çöpe dökülen sebzelerle ilgili Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan açıklama: En ağır yaptırım uygulanacak
Son dakika... Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çöpe atılan yüzlerce kilo sebzeyle ilgili Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan flaş bir açıklama geldi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler sonrası inceleme başlatıldığını duyuran Bakan Mehmet Muş, "Vatandaşımızı mağdur etmeye yönelik bir fiilin tespiti durumunda Bakanlığımızca en ağır idari yaptırım uygulanacaktır" mesajını verdi.
Ziyan edilen sebzeleri videoya kaydeden vatandaş, "Şu zor günler geçiren ülkemizdeki vatandaşların hakkını gasp etmek, çalmak, bunu buraya dökeceğinize bedavadan vatandaşa dağıtın bir hayra girin." dedi.
"EN AĞIR YAPTIRIM UYGULANACAK"
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, domates ve salatalıkların çöpe döküldüğü paylaşıma ilişkin, sosyal medya hesabı Twitter'dan önemli bir açıklamada bulundu.
Bakan Mehmet Muş, "Sosyal medyada yer alan domates ve salatalıkların çöpe dökülmesi paylaşımı üzerine, Antalya Ticaret İl Müdürlüğümüz ivedi şekilde inceleme başlatmıştır. Vatandaşımızı mağdur etmeye yönelik bir fiilin tespiti durumunda Bakanlığımızca en ağır idari yaptırım uygulanacaktır" dedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?
- Survivor bireysel oyuna ne zaman dönecek? Survivor 2022 bireysel oyunlar başladı mı 2022?
- Masterchef 2022 ne zaman başlayacak? Masterchef 2022 yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- Öğretmen yer değiştirme başvuruları ne zaman başlıyor? MEB il içi ve il dışı tayin atama takvimi açıklandı?
- Survivor kim elendi son dakika? 7 Haziran Survivor kim, hangi yarışmacı gitti? Ünlüler Gönüllüler SMS sıralaması....
- Öğretmen ataması için tarih verdi! MEB Bakanı son dakika olarak duyurdu! O ile ağırlık verilecek...
- Son dakika: İçişleri Bakanlığından bir gazetede çıkan iddialara ilişkin açıklama: Gerçeği yansıtmamakta
- Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022? SSK, Bağkur Kurban Bayramı ikramiyeleri artacak mı, ne kadar?
- Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Tivat seferleri 11 Haziran'da başlayacak
- SSK, Bağkur ve memur emeklisinin yüzü gülecek! 8.688 ile 4.465 TL arasında artacak! Enflasyon farkı ile %39,17 oran...
- MEB son dakika açıkladı! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 yılı öğretmen atama takvimi açıklandı mı?
- 6. Yargı Paketi son dakika: 6. Yargı Paketi'nde neler var? 6. Yargı Paketi maddeleri nelerdir? 24 madde...