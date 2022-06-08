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Antalya'da çöpe dökülen sebzelerle ilgili Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan açıklama: En ağır yaptırım uygulanacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.06.2022 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022
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Antalya’da çöpe dökülen sebzelerle ilgili Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan açıklama: En ağır yaptırım uygulanacak

Son dakika... Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çöpe atılan yüzlerce kilo sebzeyle ilgili Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan flaş bir açıklama geldi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler sonrası inceleme başlatıldığını duyuran Bakan Mehmet Muş, "Vatandaşımızı mağdur etmeye yönelik bir fiilin tespiti durumunda Bakanlığımızca en ağır idari yaptırım uygulanacaktır" mesajını verdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde arazi bakmaya giden bir kişi, çöpe atılan yüzlerce kilo sebzeyle karşılaştı.

Ziyan edilen sebzeleri videoya kaydeden vatandaş, "Şu zor günler geçiren ülkemizdeki vatandaşların hakkını gasp etmek, çalmak, bunu buraya dökeceğinize bedavadan vatandaşa dağıtın bir hayra girin." dedi.

"EN AĞIR YAPTIRIM UYGULANACAK"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, domates ve salatalıkların çöpe döküldüğü paylaşıma ilişkin, sosyal medya hesabı Twitter'dan önemli bir açıklamada bulundu.

Bakan Mehmet Muş, "Sosyal medyada yer alan domates ve salatalıkların çöpe dökülmesi paylaşımı üzerine, Antalya Ticaret İl Müdürlüğümüz ivedi şekilde inceleme başlatmıştır. Vatandaşımızı mağdur etmeye yönelik bir fiilin tespiti durumunda Bakanlığımızca en ağır idari yaptırım uygulanacaktır" dedi.

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