Mavi Vatan savunmasında kullanılacak SANCAR SİDA denize indirildi

İstanbul-Tuzla'daki Yonca-Onuk Tersanesi'nde gerçekleştirilen törende, Demir'e, Sancar SİDA'nın özellikleri ve kabiliyetleri hakkında bilgi verildi.

Demir, burada yaptığı konuşmada, silahlı insansız hava araçlarında edinilen tecrübe ve başarıyı deniz araçlarında da göstererek bu alanda da dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmayı hedeflediklerini belirterek, "SİDA'lar konusunda çok sayıda çalışmamız var. SANCAR SİDA da bunlardan birisi. SİDA'ların entegre bir operasyon ortamında çalışmaları bizim için geleceğin harekat ortamına hazırlık açsından çok önemli. Bu adımı atmamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.