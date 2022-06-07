Mavi Vatan savunmasında kullanılacak SANCAR SİDA denize indirildi
Savunma sanayisindeki önemli gelişimlerden SANCAR SİDA, törenle suya indi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada, "SİDA'ların entegre bir operasyon ortamında çalışmaları bizim için geleceğin harekat ortamına hazırlık açsından çok önemli." dedi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının "Mavi Vatan" savunmasında kullanması için geliştirilen SANCAR Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) törenle suya indirildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk savunma sanayisi, güvenlik güçlerinin Mavi Vatan savunmasında etkinliğinin artırılması amacıyla yeni ürünler geliştirmeyi sürdürüyor.
Yonca-Onuk Tersanesi ve Havelsan iş birliğinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen Sancar SİDA, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in katıldığı törenle suya indirildi.
İstanbul-Tuzla'daki Yonca-Onuk Tersanesi'nde gerçekleştirilen törende, Demir'e, Sancar SİDA'nın özellikleri ve kabiliyetleri hakkında bilgi verildi.
Demir, burada yaptığı konuşmada, silahlı insansız hava araçlarında edinilen tecrübe ve başarıyı deniz araçlarında da göstererek bu alanda da dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmayı hedeflediklerini belirterek, "SİDA'lar konusunda çok sayıda çalışmamız var. SANCAR SİDA da bunlardan birisi. SİDA'ların entegre bir operasyon ortamında çalışmaları bizim için geleceğin harekat ortamına hazırlık açsından çok önemli. Bu adımı atmamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Keşif ve gözetleme, su üstü harbi, mayına karşı tedbir görevlerinin insansız olarak icra edilebilmesi amacıyla geliştirilen Sancar SİDA, insan hayatı için riskli görevlerde insansız kullanım konsepti ile bu riski en aza indirecek, üzerindeki faydalı yüklerle birçok görevin daha maliyet etkin bir şekilde yürütülmesine imkan sağlayacak.
Açıklamada Sancar SİDA'nın özellikleri şöyle sıralandı:
- 12,7 metre boyunda,
- Deplasmanı 9 ton,
- Azami 40 knot sürate ve asgari 400 NM seyir siyasına sahip,
- 4 deniz durumunda dahi seyir icra edebilecek,
- 40 saat seyir yapabilecek,
- 12,7 mm STAMP-2 Stabilize Silah Sistemi,
- 2x2 UMTAS / L-UMTAS entegrasyonu
- MİLMAST Teleskopik Direk (Seyir radarı, kamera, çarpışma önleyici sistemler)
- Modüler yapıda olacak.
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