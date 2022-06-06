Son dakika: 3600 ek gösterge sonrası memur ve emeklilerin maaşları ne kadar olacak? İkramiyeler de belli oldu

3600 ek gösterge sonrası memur ve emeklilierin maaşlarını A Haber canlı yayınında hesaplayan Faruk Erdem, "Buradaki hesaplama 30 yıllık hizmet süresi üzerinden. 25 yıl üzerinden yapılsa farklı rakamlar çıkar. Bu en üst yıl, o yüzden en üst rakam. Emekli maaşında fark olacak. Ek gösterge artışı mevcut emeklilerin mevcut maaşında 50-100-200 gibi rakamlar artışı olacak. Asıl etkiyi emekli maaşlarında ve bundan sonra emekli olduklarında alacakları ikramiyelerde olacak." şeklinde konuştu.