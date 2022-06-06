Son dakika: Ordu-Giresun Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşlar başlıyor
Son dakika... Ordu Valisi Tuncay Sonel, Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı Ordu-Giresun'dan yurt dışı uçuşların başlayacağını bildirdi.
Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Duesseldorf, Salzburg, Frankfurt, Berlin, Hamburg ve Münih uçuşlarının yarın itibarıyla başlayacağını belirtti.
Sonel, açıklamasında, desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür etti.
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