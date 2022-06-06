06 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Ordu-Giresun Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşlar başlıyor

Son dakika: Ordu-Giresun Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşlar başlıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.06.2022 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022
ABONE OL
Son dakika: Ordu-Giresun Havalimanı’ndan yurt dışı uçuşlar başlıyor

Son dakika... Ordu Valisi Tuncay Sonel, Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı Ordu-Giresun'dan yurt dışı uçuşların başlayacağını bildirdi.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Duesseldorf, Salzburg, Frankfurt, Berlin, Hamburg ve Münih uçuşlarının yarın itibarıyla başlayacağını belirtti.

Sonel, açıklamasında, desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA