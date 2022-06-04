Fındık fiyatları ne kadar oldu? TMO'nun 2022 yılı fındık alım fiyatları merak ediliyor. TMO tarafından 2021/2022 sezonu kabuklu fındık fiyatları belirlendi. Yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre fındık alım fiyatlarının kaç TL olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Giresun kalite, Levant kalite ve Sivri kalite fındık fiyatları hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 4 Haziran 2022 Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon il il fındık fiyatları....

FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

2021/2022 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, %50 sağlam iç fındık esasına göre;

* Giresun kalite için 27,00 TL/Kg,

* Levant kalite için 26,50 TL/Kg,

* Sivri kalite için ise 25,50 TL/Kg'dır.

İşte il il fındık alım fiyatları: