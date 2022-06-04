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Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 4 Haziran 2022 Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon il il fındık fiyatları....

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2022
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Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 4 Haziran 2022 Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon il il fındık fiyatları....

Fındık fiyatları ne kadar oldu? Fındık fiyatları, fındık tedarikçileri ve alıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haziran ayında fındık fiyatlarının kaç TL olduğunu merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, fındık fiyatları ne kadar? 4 Haziran 2022 Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon il il fındık fiyatları kaç TL oldu? İşte 2022 güncel fındık fiyatları...

Fındık fiyatları ne kadar oldu? TMO'nun 2022 yılı fındık alım fiyatları merak ediliyor. TMO tarafından 2021/2022 sezonu kabuklu fındık fiyatları belirlendi. Yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre fındık alım fiyatlarının kaç TL olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Giresun kalite, Levant kalite ve Sivri kalite fındık fiyatları hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 4 Haziran 2022 Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon il il fındık fiyatları....

FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

2021/2022 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, %50 sağlam iç fındık esasına göre;

* Giresun kalite için 27,00 TL/Kg,
* Levant kalite için 26,50 TL/Kg,
* Sivri kalite için ise 25,50 TL/Kg'dır.

İşte il il fındık alım fiyatları:

TMO FINDIK ALIM FİYATI
En düşük: 26,50 TL
En yüksek: 27,00 TL

AKÇAKOCA FINDIK ALIM FİYATI
En düşük: 33,00 TL
En yüksek: 38,00 TL

ÇARŞAMBA FINDIK ALIM FİYATI
En düşük: 32,50 TL
En yüksek: 38,50 TL

DÜZCE FINDIK ALIM FİYATI
En düşük: 36,00 TL
En yüksek: 43,50 TL

FATSA FINDIK ALIM FİYATI
En düşük: 37,75 TL
En yüksek: 39,75 TL

GİRESUN FINDIK ALIM FİYATI
En düşük: 37,00 TL
En yüksek: 44,30 TL

KOCAELİ FINDIK ALIM FİYATI
En düşük: 24,50 TL
En yüksek: 33,50 TL

ORDU FINDIK ALIM FİYATI
En düşük: 35,50 TL
En yüksek: 39,00 TL

SAKARYA FINDIK ALIM FİYATI
En düşük: 37,00 TL
En yüksek: 37,80 TL

SAMSUN FINDIK ALIM FİYATI
En düşük: 39,55 TL
En yüksek: 40,00 TL

TRABZON FINDIK ALIM FİYATI
En düşük: 35,50 TL
En yüksek: 39,00 TL

TERME FINDIK ALIM FİYATI
En düşük: 35,50 TL
En yüksek: 38,50 TL

ÜNYE FINDIK ALIM FİYATI
En düşük: 35,50 TL
En yüksek: 39,00 TL

ZONGULDAK FINDIK ALIM FİYATI
En düşük: 33,00 TL
En yüksek: 38,00 TL

GİRESUN KALİTE NEDİR?

Giresun ilinin tamamında yetiştirilen tombul fındıklar ile az çok Giresun kalitesi özelliği taşıyan Trabzon ilinin Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı ve Akçaabat ilçelerinde yetiştirilen tombul fındıklardır. Dünyanın en üstün özellikli fındıklarıdır. Dünyadaki fındık çeşitleri içinde en yüksek oranda zar atan fındıktır.

LEVANT KALİTE NEDİR?

Giresun kalite fındığın üretim bölgesi dışında kalan bölgelerde üretilen tüm fındıklara verilen ortak isimdir. Yetiştirildiği yere göre Levant Akçakoca, Levant Ordu, Levant Trabzon ve Levant Samsun olarak isimlendirilen bu fındıklar Giresun kalite fındıklardan daha az yağ oranı içermesine rağmen diğer ülkelerde yetiştirilen fındıklardan genellikle daha yüksek yağ oranına sahip olup, tat bakımından da üstün niteliktedirler.

SİVRİ KALİTE NEDİR?

Uzunlukları genişlik ve kalınlıklarından biraz daha fazla olan çeşitlerdir. Bu cins fındıklar kırılma esnasında daha fazla zayiat verir. Bu nedenle daha çok kabuklu olarak pazarlanırlar. Sivri ve İncekara gibi çeşitleri vardır.

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