03 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mayıs ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs enflasyon oranı ne oldu? SON DAKİKA HABERLER

Mayıs ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs enflasyon oranı ne oldu? SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... Mayıs ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK tarafından 2022 Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı. Milyonlarca memur ve emeklinin yanı sıra birçok kesimin maaşında etkili olacak enflasyon verisinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Yılın ilk altı aylık enflasyon oranına göre zam alacak vatandaşlar, mayıs enflasyon verisini araştırmaya başladı. Kesin zam oranı için geriye ise sadece bir veri kaldı. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs enflasyon oranı ne oldu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 10:01
  • 1
  • 18
Mayıs ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs enflasyon oranı ne oldu? SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... Mayıs ayı enflasyon oranı ne oldu? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2022 Mayıs ayı enflasyon oranı açıkladı. İlk altı aylık enflasyon verisine göre maaşlarında artış yaşayacak olan vatandaşlar, mayıs enflasyon oranının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs enflasyon oranı ne oldu? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Mayıs ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs enflasyon oranı ne oldu? SON DAKİKA HABERLER

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NEDİR?

Aylık TÜFE yüzde 2,98, yıllık TÜFE yüzde 73,50 oldu.

  • 3
  • 18
Mayıs ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs enflasyon oranı ne oldu? SON DAKİKA HABERLER

NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 7,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 69,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 121,82 olarak kaydedildi.

  • 4
  • 18
Mayıs ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs enflasyon oranı ne oldu? SON DAKİKA HABERLER

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 34,46, yurt içi üretici fiyatları yüzde 72,03 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 7,25, Yİ-ÜFE yüzde 7,67 yükseldi.

  • 5
  • 18
Mayıs ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs enflasyon oranı ne oldu? SON DAKİKA HABERLER

TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,71, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 69,97 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 39,23, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 121,82 arttı.