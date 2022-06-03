Mayıs ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs enflasyon oranı ne oldu? SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... Mayıs ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK tarafından 2022 Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı. Milyonlarca memur ve emeklinin yanı sıra birçok kesimin maaşında etkili olacak enflasyon verisinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Yılın ilk altı aylık enflasyon oranına göre zam alacak vatandaşlar, mayıs enflasyon verisini araştırmaya başladı. Kesin zam oranı için geriye ise sadece bir veri kaldı. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs enflasyon oranı ne oldu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.06.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 10:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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