02 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekli ve memurun gözü temmuz zammında! Temmuz zammı ile en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Emekli ve memurun gözü temmuz zammında! Temmuz zammı ile en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği temmuz zammı için kısa bir süre kaldı. 4 Temmuz günü yeni emekli ve memur maaşları belli olacak. Merkez Bankası'nın mayıs ayı enflasyon beklentisi netleşirken, temmuz zammı için belirleyici olacak enflasyon oranı cuma günü TÜİK tarafından açıklanacak. Peki temmuz zammı ile beraber en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 02.06.2022 14:02 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 14:02
  • 1
  • 15
Emekli ve memurun gözü temmuz zammında! Temmuz zammı ile en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Mayıs ayı enflasyon beklentisi netleşirken, milyonlarca kişi Temmuz zammı için geri sayıma geçti. Emekli zammı ve memur zammı yaklaşık 1 ay sonra belli olacak. Temmuz zammı, Mayıs ve Haziran enflasyon oranı sonrası kesinleşecek. Mayıs 2022 enflasyon oranı ise yarın açıklanıyor. Bununla beraber AA Finans ve Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklentisi için bildiride bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Emekli ve memurun gözü temmuz zammında! Temmuz zammı ile en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

İşte yeni beklentilere göre hesaplanan Temmuz maaş zammı ile beraber memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları...

  • 3
  • 15
Emekli ve memurun gözü temmuz zammında! Temmuz zammı ile en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

ENFLASYON BEKLENTİLERİ NETLEŞTİ: EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak Mayıs 2022 enflasyon oranı Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bununla beraber Merkez Bankası ve AA Finans'ın Mayıs ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı.

  • 4
  • 15
Emekli ve memurun gözü temmuz zammında! Temmuz zammı ile en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,97 olarak gerçekleşirken, aynı dönem için AA Finans anketine katılan ekonomistler yüzde 5,49 tahmininde bulundu.

  • 5
  • 15
Emekli ve memurun gözü temmuz zammında! Temmuz zammı ile en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli ve memur Temmuz zammı için geri sayıma geçti. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranının duyurulmasının ardından 4 Temmuz günü yeni emekli ve memur maaşları netleşecek.