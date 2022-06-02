Emekli ve memurun gözü temmuz zammında! Temmuz zammı ile en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği temmuz zammı için kısa bir süre kaldı. 4 Temmuz günü yeni emekli ve memur maaşları belli olacak. Merkez Bankası'nın mayıs ayı enflasyon beklentisi netleşirken, temmuz zammı için belirleyici olacak enflasyon oranı cuma günü TÜİK tarafından açıklanacak. Peki temmuz zammı ile beraber en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 02.06.2022 14:02 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 14:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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