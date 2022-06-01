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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan kurban kesim bedeli açıklaması! Yurt içi ve yurt dışında kurban ne kadar?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.06.2022 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan kurban kesim bedeli açıklaması! Yurt içi ve yurt dışında kurban ne kadar?

Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

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