Son dakika | TÜİK açıkladı! İşte ilk çeyrekte büyüme rakamları
Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.3 büyüdü. Türkiye ekonomisi güçlü büyüme trendini sürdürmeye devam ediyor. Peki bu rakamlar ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, "Türkiye'nin dünyadan pozitif ayrışığını görüyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca; Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ocak-mart dönemindeki net ihracatın büyümeye katkısının 3,46 puan olduğunu belirterek, "Bu güçlü büyümenin yaklaşık yarısı net ihracattan geldi. İhracat yine büyümenin lokomotifi oldu." ifadelerini kullandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk çeyreğe ilişkin dönemsel gayrisafi hasıla yurtiçi hasıla verilerini açıkladı.
TÜİK, Ocak-Mart 2022 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüdü. Piyasada yüzde 7,2 büyüme bekleniyordu.
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 24,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 16,8, hizmetler yüzde 14,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 8,9, sanayi yüzde 7,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 6,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 5,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 5,2 ve tarım yüzde 0,9 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 7,2 azaldı.
Ekonomi yönetimi ise yüzde 7'lik büyüme beklentisini dile getirmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Pazartesi günü katıldığı TBB Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Öncü göstergeler ışığında, bu yılın ilk çeyreğinde güçlü ve dengeli büyüme eğiliminin sürdüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Öncü veriler, büyümenin 2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 7 civarında gerçekleşeceğine işaret ediyor" ifadelerini kullanmıştı.
Ekonomi 2021'in son çeyreğinde yüzde 9,1, 2021 yılının tamamında bir önceki yıla göre yüzde 11 büyüme kaydetmişti.
Peki bu rakamlar ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
TÜRKİYE DÜNYADAN POZİTİF AYRIŞTI
İşte o açıklamalardan satır başları;
A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner: Yüzde 7,3 aslında çok önemli bir rakam. Özellikle çok sıkıntılı bir dönemdeyiz dünyanın en büyük problemlerinden birisi büyüme. Birisi de enflasyon. Tüm dünyada ciddi bir sıkıntı var bu durumda. Özellikle pandemiden çıktıktan sonra. Bir de Rusya ve Ukrayna savaşı da var. Bu savaşla birlikte enerji ve gıda krizi daha da sıkıntılı hale gelmiş durumda.
Bütün bu problemler üretimin de çok daraldığı bir tabloya doğru götürüyor dünyayı. Bunları alt alta koyduğumuz zaman büyümek dünya için önemli bir mesele. Türkiye bu anlamda dünyadan pozitif ayrıştığını görüyoruz.
Türkiye ekonomisinde çarkların döndüğünü gösteren önemli bir gösterge.
"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN ÖNE ÇIKTIĞINI GÖRDÜK"
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz: Hem aylık hem de çeyreklik bazda beklentinin üzerinde bir ekonomik büyüme rakamı var. Pandemi bir kriz fakat her kriz aslında kendi içerisinde bir fırsatı da barındırıyor. Pandemi döneminde uzun tedarik zincirlerinin bozulmasıyla birlikte daha kısa tedarik zincirlerine yönelme eğilimiyle birlikte jeopolitik önemi gereği Türkiye ekonomisinin öne çıktığını gördük.
Bu büyümenin ana kaynağının dış talep, ihracat kaynaklı olduğu yönünde bir tahminimiz var.
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