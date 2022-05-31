Son dakika | TÜİK açıkladı! İşte ilk çeyrekte büyüme rakamları

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner: Yüzde 7,3 aslında çok önemli bir rakam. Özellikle çok sıkıntılı bir dönemdeyiz dünyanın en büyük problemlerinden birisi büyüme. Birisi de enflasyon. Tüm dünyada ciddi bir sıkıntı var bu durumda. Özellikle pandemiden çıktıktan sonra. Bir de Rusya ve Ukrayna savaşı da var. Bu savaşla birlikte enerji ve gıda krizi daha da sıkıntılı hale gelmiş durumda.

Bütün bu problemler üretimin de çok daraldığı bir tabloya doğru götürüyor dünyayı. Bunları alt alta koyduğumuz zaman büyümek dünya için önemli bir mesele. Türkiye bu anlamda dünyadan pozitif ayrıştığını görüyoruz.

Türkiye ekonomisinde çarkların döndüğünü gösteren önemli bir gösterge.