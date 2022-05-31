Türkiye ekonomisi büyüyor! Dünyadan pozitif ayrıştı

Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.3 büyüdü. Türkiye ekonomisi güçlü büyüme trendini sürdürmeye devam ediyor. Peki bu rakamlar ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, "Türkiye'nin dünyadan pozitif ayrışığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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