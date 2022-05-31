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Türkiye ekonomisi büyüyor! Dünyadan pozitif ayrıştı

A Haber
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Giriş: 31.05.2022 10:20
Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.3 büyüdü. Türkiye ekonomisi güçlü büyüme trendini sürdürmeye devam ediyor. Peki bu rakamlar ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, "Türkiye'nin dünyadan pozitif ayrışığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.
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Türkiye ekonomisi büyüyor
Türkiye ekonomisi büyüyor
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