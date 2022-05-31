Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren ipuçları! ’Oğlum taşınacak’ yalanına son!

Aylık kira parasının nasıl artırılacağının Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesinde düzenlendiğini belirten Göçüm, "Bu maddeye göre, ev sahibinin ilk 5 yıl kiraya TÜFE artış oranında zam talep edebileceğini söyledi. Maddede yer alan düzenlemenin emredici nitelikte olduğunu söyleyen avukat Göçüm, "Kira sözleşmesinde TÜFE artış oranının altında artış oranı kararlaştırabilir. Ancak üzerinde artış oranı karalaştırılamaz. Yasal düzenleme dikkate alındığında sözleşme başlangıcını takip eden beş yıllık süre geçmedikçe ev sahibi, 'bölgede konut değeri arttı, kira paraları yükseldi' diyerek kira parasının TÜFE artış oranı üzerinde artışını talep edemez, ek ödeme isteyemez" dedi.

TAHLİYE DAVASI AÇABİLİR

Göçüm, beş yıllık süre dolduktan sonra ise ev sahibinin hak ve nesafet kuralına göre yörede oluşan emsal kira paralarına göre artış talep edebileceğini veya kira tespit davası açabileceğini de söyledi.