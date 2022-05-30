Hükümet fahiş kiralara karşı harekete geçti! Haziran başında tamamlanacak





YASAL SINIRIN ÜZERİNDE ARTIŞ İSTENEMEZ

Ev sahiplerinin kira artışına esas olan 12 aylık TÜFE değişim oranı üzerinde artış isteyemeyeceğini belirten Güvenç, "TÜFE oranı ile yıllık değişimi karıştırılmamalı. TÜFE yıllık değişim oranı 34.46. Bu beşinci yılın sonuna kadar uygulanması zorunlu orandır. Bunun üzerinde artış ya da ara zam talep edilemez. Borçlar Kanunu'na göre oran budur. Sözleşmedeki hüküm, mal sahibinin bunun üzerinde yaptığı talep geçersizdir" dedi.