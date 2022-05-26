Kiracı Şikayet Hattı kuruluyor! O kişiler kara listeye girecek





KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK

Dört bakanlık olarak ortak bir çalışma yürüttüklerini belirten Bakan Kurum, "Ne konut sahibini ne de kiracıyı mağdur etmeyecek bir düzenleme yapacağız ancak fırsatçılığa hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. En kısa zamanda çalışma tamamlanacak ve fahiş artışları yapanlarla ilgili, sadece kira değil konut fiyatlarında da olağan üstü bir artış söz konusuysa bununla ilgili denetimlerimiz devam ediyor" dedi. Borçlar Kanunu'na göre kira güncellemesinin 5 yılda bir yapılacağının altını çizen Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Tüfe oranı kira artışında tavan fiyattır. Vatandaş olarak da bize düşen kanunlara uymaktır. Bunun dışında yapılan her güncelleme yasalara aykırı olduğu için kiracının yasal sürece başvurma hakkı vardır. Son dönemde yaşanan artışlarla alakalı bazı fırsatçılar da ortaya çıktı. Tüfe oranında yapılması gereken zam, yüzde 100 oranında yapılıyor. Bu noktada takibi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret bakanlığı yapıyor. Vatandaşın bu noktada şikayeti varsa eğer ilgili bakanlıklara şikayetini yaparak, hukuki süreci başlatabilir."