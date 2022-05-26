Kiracı Şikayet Hattı kuruluyor! O kişiler kara listeye girecek
Son dakika haberine göre: Hükümetin fahiş kira artışlarına karşı kiracıları korumak için başlattığı çalışma kapsamında Kiracı Şikayet Hattı'nın kurulması üzerinde de görüşmeler yapıldığı öğrenildi. Yapılan ihbarlar neticesinde yapılacak denetimlerde kiracısını kanuna aykırı şekilde mağdur ettiği tespit edilenler devletin "kara listesi"ne girecek.
Hükümetin fahiş kira artışlarına karşı kiracıları korumak için başlattığı çalışma kapsamında Kiracı Şikâyet Hattı'nın kurulması üzerinde de görüşmeler yapıldığı öğrenildi. Kiracı Şikâyet Hattı ile kira konusunda ev sahibi ile sorun yaşayan kiracılar şikâyetlerini bu hatta iletebilecek. Hat üzerinden kiracılar kanuni hakları noktasında bilgilendirileceği gibi aynı zamanda ev sahiplerini ihbar da edebilecek. Eğer ev sahibinin Gelir İdaresi Başkanlığı'na kira geliri beyannamesinde bulunmadığı tespit edilirse, ev sahiplerinden geriye dönük kira geliri vergisi de tahsil edilecek.
Fahiş kira artışlarından vatandaşı korumak için çalışma başlatılırken, önceki gün konuyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Ticaret Bakanlığı'ndan ilgili bürokratların katılımıyla 2 saatlik zirve gerçekleştirildi. Zirvede birçok konu ele alınırken, sorunun tespiti ve denetimi noktasında Kiracı Şikâyet Hattı'nın devreye alınabileceği üzerinde de durulduğu öğrenildi.
KİRACILAR EV SAHİPLERİNİ İHBAR EDEBİLECEK
Buna göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) hat tahsisi talep edilerek kurulacak Kiracı Şikâyet Hattı ile kira noktasında ev sahibi ile sorun yaşayan kiracılar şikâyetlerini bu hatta iletebilecek. Hat üzerinden kiracılar kanuni hakları noktasında bilgilendirileceği gibi aynı zamanda ev sahiplerini ihbar da edebilecek. Eğer ev sahibinin Gelir İdaresi Başkanlığı'na kira geliri beyannamesinde bulunmadığı tespit edilirse, ev sahiplerinden geriye dönük kira geliri vergisi de faizleri ile birlikte tahsil edilecek.
ŞİKAYETLER E-DEVLET SİSTEMİ'NE TAŞINACAK
Şikayet mekanizması ilerleyen zamanda e-Devlet Sistemi'ne taşınacak. Kurulması planlanan hat sadece kiracılara ev sahibiyle yaşadığı kira sorunu noktasında bilgilendirmede bulunacak. Kiracıların, "Kombim bozuldu, ev sahibim mi ben mi yaptırmalıyım?", "Ev sahibim oğlunun oturacağını gerekçe göstererek beni evden çıkarmak istiyor, ne yapmalıyım?" gibi soruların muhatabı bu hat olmayacak. Yine kiracılar bu tip konularını tüketici mahkemeleri ve ya ilgili yargı birimleriyle çözmekle yükümlü olacak.
SORUNLU EV SAHİBİ KARA LİSTEYE GİRECEK
Yapılan ihbarlar neticesinde yapılacak denetimlerde kiracısını kanuna aykırı şekilde mağdur ettiği tespit edilenler devletin "kara listesi"ne girecek. Bu kişilerin gayrimenkulleri ve bunlarda bulunan kiracılar, aboneliklerin kimler üzerine olduğu gibi bilgiler sürekli olarak takip edilerek, bu kişilerin bir daha mağduriyetlere sebebiyet vermesinin önüne geçilecek.
ÇALIŞMALAR İKİ HAFTA SÜRECEK
Çalışmaların iki hafta boyunca Çevre, Adalet, Ticaret ve Hazine Bakanlığı'na bağlı bürokratlar arasında süreceği, iki haftanın ardından tamamlanan taslak düzenlemenin Kabine Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşüne sunulacağı öğrenildi.
FAHİŞ KİRAYA DÜZENLEME 10 GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK
Son dönemde artan kira fiyatlarına dur demek için tam gaz çalışan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Ticaret bakanlıkları önceki gün kritik bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda masaya yatırılan konularla ilgili ilk açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. AHaber'de yayınlanan Melih Altınok'la Sebep Sonuç programına konuk olan Bakan Kurum, kira fiyat artışlarıyla ilgili düzenlemenin 10-15 gün içinde tamamlanıp hayata geçirileceğini belirterek, düzenlemenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi.
KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK
Dört bakanlık olarak ortak bir çalışma yürüttüklerini belirten Bakan Kurum, "Ne konut sahibini ne de kiracıyı mağdur etmeyecek bir düzenleme yapacağız ancak fırsatçılığa hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. En kısa zamanda çalışma tamamlanacak ve fahiş artışları yapanlarla ilgili, sadece kira değil konut fiyatlarında da olağan üstü bir artış söz konusuysa bununla ilgili denetimlerimiz devam ediyor" dedi. Borçlar Kanunu'na göre kira güncellemesinin 5 yılda bir yapılacağının altını çizen Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Tüfe oranı kira artışında tavan fiyattır. Vatandaş olarak da bize düşen kanunlara uymaktır. Bunun dışında yapılan her güncelleme yasalara aykırı olduğu için kiracının yasal sürece başvurma hakkı vardır. Son dönemde yaşanan artışlarla alakalı bazı fırsatçılar da ortaya çıktı. Tüfe oranında yapılması gereken zam, yüzde 100 oranında yapılıyor. Bu noktada takibi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret bakanlığı yapıyor. Vatandaşın bu noktada şikayeti varsa eğer ilgili bakanlıklara şikayetini yaparak, hukuki süreci başlatabilir."
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