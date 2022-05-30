25 bin çalışana 180 milyon TL iade! Kıdem tazminatından kesilen vergilere iade yolu

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: Çalışanın kıdemi ve ikale sözleşmesindeki (işçi ve işverenin anlaşarak var olan bir sözleşmeyi ortadan kaldırılması için yaptıkları bozma sözleşmesi) miktar ile vergi dilimi yükseldikçe, alınacak vergi iadesi de artacak. Bu kapsamda yaklaşık 180 milyon liralık vergi iade edilecek. İade alabilmek için dava açmamış olmak, mevcut davalardan da vazgeçmek gerekiyor.