Kurban Bayramı ikramiyesi zamlanacak mı? Kurban Bayramı öncesinde verilecek emekli ikramiyesi için geri sayım başladı. Yılın ilk ikramiyesini Ramazan Bayramı öncesinde ceplerine koyan emekliler, temmuz ayında aylıklarına alacakları zam ile birlikte bayram ikramiyesini de hesaplarında görecek. Kurban Bayramı ikramiyesinde bir artış yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi zamlanacak mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak? İşte son gelişmeler...

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ZAMLANACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, bayram ikramiyesi zammı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.