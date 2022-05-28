Kurban Bayramı ikramiyesi zamlanacak mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak?
Kurban Bayramı ikramiyesine zam gelecek mi? Bu yıl 9, 10, 11, 12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Emeklilerin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi zamlanacak mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak? İşte haberin detayları...
Kurban Bayramı ikramiyesi zamlanacak mı? Kurban Bayramı öncesinde verilecek emekli ikramiyesi için geri sayım başladı. Yılın ilk ikramiyesini Ramazan Bayramı öncesinde ceplerine koyan emekliler, temmuz ayında aylıklarına alacakları zam ile birlikte bayram ikramiyesini de hesaplarında görecek. Kurban Bayramı ikramiyesinde bir artış yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi zamlanacak mı? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak? İşte son gelişmeler...
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ZAMLANACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, bayram ikramiyesi zammı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.
KİMLER İKRAMİYE ÖDEMESİNİ ALABİLİYOR?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
İKRAMİYE İÇİN BAŞVURU GEREKİYOR MU?
Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Zaten otomatik olarak ikramiyeler yatırılıyor, bir işlem yapılmasına da gerek yok.
KAÇ LİRA ÖDENİYOR?
Emekli ikramiyeleri yasanın çıktığı ilk yılda her bayram için 1.000 TL olarak belirlenmişti. Maaşı ne olursa olsun tüm emekliler her yıl 2.000 TL ikramiye aldılar. Dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranları nispetinde ödeme yapıldı. Geçen yıl ikramiye 1.100 TL'ye çıkartıldı. Yine dul yetim maaşı alanlar hisse oranında (örneğin yüzde 75) ikramiye alacak.
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