TL mevduat 5 ayda 1 trilyon lira arttı! KKM uygulaması beklenen sonuçları verdi

24.4 MİLYAR DOLAR ÇÖZÜLDÜ

BDDK'nın açıkladığı haftalık verilere göre, KKM'ye olan ilgi ile döviz hesaplarında da hızlı çözülme yaşandı. 2021'in son haftasında 261 milyar 639 milyon dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 24 Mayıs 2022 itibarıyla 24.4 milyar dolarlık düşüşle 237.2 milyar dolara geriledi. Bu dönemde şirketlere ait döviz hesapları 14.2 milyar dolar azalarak 83.7 milyar dolara, bireysel döviz hesapları ise 10.2 milyar dolar azalarak 153.5 milyar dolara düştü.