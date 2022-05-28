Türkiye Hindistan’dan buğday ithalatı yapıyor mu? Bakanlık iddiaları yalanladı

"Bu durum hem ülkelerin resmi yetkilileri hem de ithalat ve ihracat yapan özel sektör tarafından bilindiğinden dolayı Hint sürmesi hastalığı olan ülkelerden ithalat başvuruları yapılmamaktadır. Herhangi bir ithalat teşebbüsü olması durumunda da sınır kontrollerinde yapılan analizler ile tespit edilerek girişlerine izin verilmemektedir. Hindistan menşeili buğday ithalatı için sosyal medyada yer alan söz konusu firma tarafından, ithalat başvurusu yapılmış olup, analiz işlemleri yapılmıştır. Analiz raporu sonucuna göre, buğdayda Hint sürmesi hastalığı tespit edilmiştir."