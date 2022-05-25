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Rize-Artvin Havalimanı'na talep patlaması! En çok o ülkelere gidiyorlar

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 25.05.2022 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
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Rize-Artvin Havalimanı’na talep patlaması! En çok o ülkelere gidiyorlar

10 gün önce açılışı yapılan Rize-Artvin Havalimanı’ndan yurt içi uçak bileti alanların en çok uçtuğu destinasyon İstanbul oldu. Bir internet sitesinin Rize-Artvin havalimanı özelinde sağladığı verilere göre ilk hafta bölgeye uçak bileti aramaları %350 artış kaydetti.

İlk hafta Rize-Artvin Havalimanı'ndan yurt içi uçak bileti alanların en çok uçtuğu destinasyon İstanbul oldu. İstanbul'u İzmir, Antalya, Ankara ve Bodrum takip etti.

EN ÇOK O ÜLKELERE GİTTİLER

Rize-Artvin Havalimanı'ndan yurt dışı uçak bileti alan yolcuların en fazla tercih ettiği destinasyonlar ise, Bakü, Kişinev, Lefkoşa ve Stuttgart oldu. Aynı verilerde yolcuların yüzde 70'inin yalnız seyahat etmeyi tercih ettikleri öne çıktı.

1 HAFTADA HEMEN HEMEN 10 BİN YOLCU AĞIRLADI

Açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi gören ve ülkemizde deniz üzerine yapılmış ikinci havalimanı olma ayrıcalığına sahip Rize-Artvin Havalimanı, ilk hafta 8 bin 750 yolcuyu ağırladı.

Havalimanından halen günde 3 kez İstanbul Havalimanı'na, 1 kez Ankara Havalimanı'na ve 1 kez de Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiş-dönüş seferi yapılıyor. Ancak uçuş gerçekleştiren hava yollarının ve uçuş sayılarının artması bekleniyor.

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