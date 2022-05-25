Rize-Artvin Havalimanı’na talep patlaması! En çok o ülkelere gidiyorlar

EN ÇOK O ÜLKELERE GİTTİLER

Rize-Artvin Havalimanı'ndan yurt dışı uçak bileti alan yolcuların en fazla tercih ettiği destinasyonlar ise, Bakü, Kişinev, Lefkoşa ve Stuttgart oldu. Aynı verilerde yolcuların yüzde 70'inin yalnız seyahat etmeyi tercih ettikleri öne çıktı.