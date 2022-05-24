Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Mayıs-Haziran buzağı desteklemeleri yattı mı? Ödeme tarihleri...
Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Buzağı destekleme ödemelerinden yararlananlar ödeme takvimini merak ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerde duyurular yakından takip ediliyor. Peki, Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Mayıs-Haziran buzağı desteklemeleri yattı mı? Ödeme tarihleri...
Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Mayıs-Haziran buzağı desteklemeleri yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler yakından takip ediliyor. Ödemeler için takvim açıklaması bekleniyor. Peki, Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Mayıs-Haziran buzağı desteklemeleri yattı mı? Ödeme tarihleri...
BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Buzağı destekleme ödemeleri için takvim son dakika olarak açıklanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek yeni dönem açıklamalarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
ÖDEMELER HESAPLARDA
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destek ödemelerine yönelik açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, 1 milyar liralık destek ödemelerine bugün (22 Nisan 2022) itibariyle başladı.
Bakan Kirişci'nin paylaşımında yer verdiği grafiğe göre, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 ve Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 olanlar için 22 Nisan saat 18.00'den sonra, T.C kimlik numarasının son hanesi ve Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlar için 29 Nisan saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak.
Kirişci sosyal medya hesabından, "Üreten, alın ve akıl teri döken çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Buzağı Desteği kapsamında 1 milyar 135 milyon 749 bin 846 lira, Çiğ Süt Desteği kapsamında 419 milyon 647 bin 375 lira, Manda Desteği kapsamında 23 milyon 64 bin 350 lira, Süt Analiz Desteği kapsamında 16 milyon 663 bin 700 lira, Malak Desteği kapsamında 7 milyon 557 bin 950 lira olmak üzere toplamda 1 milyon 602 milyon 683 bin liralık destekleme ödemesinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını ifade etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Mayıs-Haziran buzağı desteklemeleri yattı mı? Ödeme tarihleri...
- Survivor kim elendi, kim gitti? 24 Mayıs SURVİVOR bugün hangi yarışmacı veda etti? EXXEN Kırmızı ve Mavi takım sıralaması...
- Erken emeklilik imkanı! SGK resmen açıkladı, EYT'yi beklemeye gerek yok! Aranan yaş şartı düşüyor
- Emeklinin Temmuz zammı sevindirecek! %41 enflasyon zammı + seyyanen zam! Minimum 4.000 TL civarında...
- TÖDER sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TÖDER genel deneme sınavı YKS-3 cevap anahtarı! TÖDER sonuç ekranı...
- Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?
- Üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? YKS, TYT, AYT, YDT sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman 2022? Bekçilik ön sağlık kontrolü tarihi açıklandı mı? EGM ve PA duyurular listesi...
- BİLSEM 2022 takvimi: Bireysel değerlendirme ne zaman? BİLSEM bieysel değerlendirme sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
- Bekçilik yazılı sınav ne zaman? 2022 EGM 3.250 bekçi alımı yazılı sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
- Memur ve emekliye müjdeli haber! Sayılı gün kaldı: 3600 ek gösterge bu hafta açıklanacak mı? Kim ne kadar alacak?
- Şampiyonlar Ligi finali 2022 ne zaman? Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?