24 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Mayıs-Haziran buzağı desteklemeleri yattı mı? Ödeme tarihleri...

Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Mayıs-Haziran buzağı desteklemeleri yattı mı? Ödeme tarihleri...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2022
ABONE OL
Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Mayıs-Haziran buzağı desteklemeleri yattı mı? Ödeme tarihleri...

Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Buzağı destekleme ödemelerinden yararlananlar ödeme takvimini merak ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerde duyurular yakından takip ediliyor. Peki, Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Mayıs-Haziran buzağı desteklemeleri yattı mı? Ödeme tarihleri...

Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Mayıs-Haziran buzağı desteklemeleri yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler yakından takip ediliyor. Ödemeler için takvim açıklaması bekleniyor. Peki, Buzağı destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Mayıs-Haziran buzağı desteklemeleri yattı mı? Ödeme tarihleri...

BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Buzağı destekleme ödemeleri için takvim son dakika olarak açıklanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek yeni dönem açıklamalarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

ÖDEMELER HESAPLARDA

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destek ödemelerine yönelik açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, 1 milyar liralık destek ödemelerine bugün (22 Nisan 2022) itibariyle başladı.

Bakan Kirişci'nin paylaşımında yer verdiği grafiğe göre, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 ve Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 olanlar için 22 Nisan saat 18.00'den sonra, T.C kimlik numarasının son hanesi ve Vergi Kimlik Numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlar için 29 Nisan saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak.

Kirişci sosyal medya hesabından, "Üreten, alın ve akıl teri döken çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Buzağı Desteği kapsamında 1 milyar 135 milyon 749 bin 846 lira, Çiğ Süt Desteği kapsamında 419 milyon 647 bin 375 lira, Manda Desteği kapsamında 23 milyon 64 bin 350 lira, Süt Analiz Desteği kapsamında 16 milyon 663 bin 700 lira, Malak Desteği kapsamında 7 milyon 557 bin 950 lira olmak üzere toplamda 1 milyon 602 milyon 683 bin liralık destekleme ödemesinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını ifade etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA