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Bakanlık harekete geçti! Fahiş kiraya dur denilecek

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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Bakanlık harekete geçti! Fahiş kiraya dur denilecek

Son dakika haberine göre: AK Parti ve ilgili bakanlıklar, spekülatörler ile stokçulardan sonra fahiş kira artışlarını da masaya yatırdı. Fahiş kira artışlarına ‘dur’ diyecek çalışma başladı. Kira tutarları bölge bölge belirlenecek, üzerinde artış istenemeyecek.

Hükümet ve AK Parti, spekülatörler ile stokçulardan sonra fahiş kira artışlarını da masaya yatırdı. Genel merkez ve ilgili bakanlıklarda aşırı kira artışına "dur" diyecek bir çalışma başladı. İstanbul gibi fahiş kira artışlarını yapıldığı iller için kiralara sınırlama getirilmesi gündemde.



ARTIŞA 'DUR' DENİLECEK
Kıralarda son dönemde yaşanan aşırı artışlar AK Parti ve ilgili bakanlıklar tarafında masaya yatırılarak bu artışa "dur" diyecek bir çalışma başlatıldı. Serbest piyasa ekonomi kurallarına uygun olarak kiralara sınırlama getirilip getirilemeyeceği, getirilirse bunun sıkıntı yaratıp yaratmayacağı üzerinde duruldu.



ARTIŞ ÇIĞIRINDAN ÇIKTI
Bu tartışmalar içinde Hollanda modeli gündeme geldi ve bunun örnek alınabileceği konusunda görüş oluştu. Hollanda hükümeti, konut sıkıntısı nedeniyle hızla artan ev kiralarına karşı orta gelir gruplarını korumak için serbest piyasadaki kiralık ev fiyatlarına müdahale kararı vermişti.

Buna göre kirası 763 Euro'ya kadar olan ve belediyeler tarafından alt gelir gruplarına kiralanan sosyal konutlar gibi, serbest piyasadaki evler için de puanlama sistemi getirildi. Evlerin büyüklüğü, oda sayısı gibi belirli özelliklere göre puanlama yapılıp en fazla bin ila bin 250 Euro kira istenmesi hükme bağlandı.



BELLİ İLLER SINIRLAMA
AK Parti ve ilgili bakanlıkların üstünde durdukları alternatife göre kira artışlarına bir sınırlama getirilecek. Ancak bu, Türkiye'nin tümünde değil fahiş artışların yaşandığı İstanbul, hatta İstanbul'un da bazı bölgeleri gibi fahiş fiyat artışlarının yaşandığı illerde geçerli olacak. Buralar için idarenin belirleyeceği bir oran olacak ve bu oranın üzerine çıkılmayacak.



MEVCUT UYGULAMA
Borçlar Kanununa göre 5 yıla kadar olan kira artışları TÜFE'ye göre yapılıyor. Ev sahibi 5 yılın sonunda kira düşük kalmışsa bunun üstünde bir oran isteyebiliyor. Ancak şu anda uygulamada bu kurallar tamamen rafa kaldırılmış ve iş adeta çığırından çıkmış durumda. Kira sözleşmesinin üstünde 2 yıl geçenler bile kiracıları TÜFE'nin çok çok üstünde rakamlara zorluyor. AK Parti yapılacak düzenleme ile bu mağduriyetlerin tümünü gidermek istiyor.

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