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THY’den Belçika uçuşlarıyla ilgili SON DAKİKA açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.05.2022
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THY’den Belçika uçuşlarıyla ilgili SON DAKİKA açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen Belçika’nın bu tedbirleri kaldırdığını bildirdi.

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