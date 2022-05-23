0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman? 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi başvuru şartları nelerdir?

3-Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir.

4-Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir. Ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.