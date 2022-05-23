23 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Starbucks fişi çekti! 15 yıl sonra ayrılıyor

Son dakika: Starbucks fişi çekti! 15 yıl sonra ayrılıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.05.2022
ABONE OL
Son dakika: Starbucks fişi çekti! 15 yıl sonra ayrılıyor

Son dakika haberi... ABD'li kahve zinciri Starbucks, yaklaşık 15 yıldır faaliyet gösterdiği Rusya pazarından ayrılma kararı aldığını resmen duyurdu. Starbucks'ın açıklamasında, "Rusya'da artık marka dağerimiz kalmamıştır" denildi. Rusya'daki ilk mağazasını 2007'de açan Starbucks'ın ülkede 130 mağazası bulunuyordu.

SON DAKİKA: Günlerdir beklenen karar Starbucks'tan geldi. ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın ardından Starbucks da Rusya'dan çıkacağını açıkladı.

STARBUCKS: RUSYA FAALİYETLERİ ASKIYA ALINDI

Şirketten yapılan açıklamada, Starbucks'ın 8 Mart'ta tüm Starbucks ürünlerinin sevkiyatı da dahil olmak üzere Rusya'daki tüm ticari faaliyetleri askıya aldığı hatırlatıldı.

"RUSYA'DA MARKA VARLIĞINASAHİP DEĞİLİZ"

Açıklamada, şirketin Rusya pazarından ayrılma kararı aldığı ve artık pazarda bir marka varlığına sahip olmayacağı kaydedildi.

Rusya'daki yaklaşık 2 bin çalışana 6 ay boyunca ödeme yapılacağı belirtilen açıklamada, çalışanların Starbucks dışındaki yeni fırsatlara geçişlerine de yardımcı olunacağı ifade edildi.

RUSYA'DA 130 MAĞAZA

Rusya'daki ilk mağazasını 2007'de açan Starbucks'ın ülkede lisans sahibi Alshaya Group tarafından işletilen 130 mağazası bulunuyor

Starbucks, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından 8 Mart'ta ülkedeki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Rusya'daki operasyonlarını gözden geçiren şirketlerin sayısı da artış göstermeye devam etmişti.

MCDONALD'S DA ÇEKİLDİ

Son olarak McDonald's, 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği Rusya pazarından çıkacağını ve operasyonlarını satma sürecini başlattığını açıklamıştı.

ABD’nin tahtını sallayan Türk yiyeceği ABD'NİN TAHTINI SALLAYAN TÜRK YİYECEĞİ

Altın, dolar, euro ve borsada son durum... ALTIN, DOLAR, EURO VE BORSADA SON DURUM...
Altın, dolar, euro ve borsada son durum...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA