Son dakika: Starbucks fişi çekti! 15 yıl sonra ayrılıyor
Son dakika haberi... ABD'li kahve zinciri Starbucks, yaklaşık 15 yıldır faaliyet gösterdiği Rusya pazarından ayrılma kararı aldığını resmen duyurdu. Starbucks'ın açıklamasında, "Rusya'da artık marka dağerimiz kalmamıştır" denildi. Rusya'daki ilk mağazasını 2007'de açan Starbucks'ın ülkede 130 mağazası bulunuyordu.
SON DAKİKA: Günlerdir beklenen karar Starbucks'tan geldi. ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın ardından Starbucks da Rusya'dan çıkacağını açıkladı.
STARBUCKS: RUSYA FAALİYETLERİ ASKIYA ALINDI
Şirketten yapılan açıklamada, Starbucks'ın 8 Mart'ta tüm Starbucks ürünlerinin sevkiyatı da dahil olmak üzere Rusya'daki tüm ticari faaliyetleri askıya aldığı hatırlatıldı.
"RUSYA'DA MARKA VARLIĞINASAHİP DEĞİLİZ"
Açıklamada, şirketin Rusya pazarından ayrılma kararı aldığı ve artık pazarda bir marka varlığına sahip olmayacağı kaydedildi.
Rusya'daki yaklaşık 2 bin çalışana 6 ay boyunca ödeme yapılacağı belirtilen açıklamada, çalışanların Starbucks dışındaki yeni fırsatlara geçişlerine de yardımcı olunacağı ifade edildi.
RUSYA'DA 130 MAĞAZA
Rusya'daki ilk mağazasını 2007'de açan Starbucks'ın ülkede lisans sahibi Alshaya Group tarafından işletilen 130 mağazası bulunuyor
Starbucks, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından 8 Mart'ta ülkedeki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Rusya'daki operasyonlarını gözden geçiren şirketlerin sayısı da artış göstermeye devam etmişti.
MCDONALD'S DA ÇEKİLDİ
Son olarak McDonald's, 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği Rusya pazarından çıkacağını ve operasyonlarını satma sürecini başlattığını açıklamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik yapabilecek mi? Bakaya olanlar bedelli askerli şartları ve yılı nedir? Başvurular ne zaman?
- Emekli Temmuz zammı için 3'lü hesaplama! Yeni veri son dakika açıklandı! Emekli maaşları noktası virgülüne listelendi! Enflasyon farkı ve ek zam...
- ÖSYM AİS sayfası açılacak! KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim başvuruları başladı mı?
- Seksenler Şahin diziden ayrıldı mı, neden yok? Seksenler Ceyhun Fersoy diziden ayrılacak mı?
- A Milli Takım Tiago Çukur kimdir, kaç yaşında? Tiago Çukur hangi takımda oynuyor, nereli?
- Kabine Toplantısı ne zaman olacak? Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman biter? İşte alınan kararlar...
- Kabine Toplantısı son dakika: Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Otobüslerde, metroda maske zorunluluğu bitti mi?
- İstanbul öğrenci aylık akbil ne kadar oldu? 2022 öğrenci akbili zam iptal mi? İETT öğrenci abonman kaç TL?
- Mesleklere göre tek tek hesaplandı! 3600 ek gösterge ile memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, avukat...
- Mayıs enflasyon tahmini sonrası tablo güncellendi! 2022 Temmuz zammı en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
- Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman bitiyor? 2022/1. Dönem bekçi alımı yazılı sınav ne zaman yapılacak?