Son dakika: Starbucks fişi çekti! 15 yıl sonra ayrılıyor

STARBUCKS: RUSYA FAALİYETLERİ ASKIYA ALINDI

Şirketten yapılan açıklamada, Starbucks'ın 8 Mart'ta tüm Starbucks ürünlerinin sevkiyatı da dahil olmak üzere Rusya'daki tüm ticari faaliyetleri askıya aldığı hatırlatıldı.