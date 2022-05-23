SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da son durum ne? Günü nasıl kapattı? (23 MAYIS 2022 DOLAR - EURO - ALTIN FİYATLARI)

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,74 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,90 ile madencilik oldu.

Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.