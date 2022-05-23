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SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da son durum ne? Günü nasıl kapattı? (23 MAYIS 2022 DOLAR - EURO - ALTIN FİYATLARI)

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2022 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
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SON DAKİKA: Borsa İstanbul’da son durum ne? Günü nasıl kapattı? 23 MAYIS 2022 DOLAR - EURO - ALTIN FİYATLARI

Son dakika: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,36 değer kazancıyla 2.380,90 puandan tamamladı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 ve 2.290 seviyelerinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. Peki, dolar, euro ve altında son durum ne? (23 MAYIS 2022 DOLAR - EURO - ALTIN FİYATLARI) Tüm ayrıntılar ahaber.com.tr'nin ekonomi haberinde...

SON DAKİKA EKONOMİ HABERİ: BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,55 puan artarken, toplam işlem hacmi 39,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,57 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,74 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,90 ile madencilik oldu.

Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Yarın devam eden Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 ve 2.290 seviyelerinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Peki dolar, euro ve altında son durum ne? Tüm ayrıntılar ahaber.com.tr'nin ekonomi haberinde...

23 MAYIS 2022 DOLAR-EURO-ALTIN FİYATLARI

DOLAR: ALIŞ 15.74 - SATIŞ: 15.76

EURO: ALIŞ 16.83 - SATIŞ: 16.85

ALTIN FİYATLARI:

GRAN ALTIN: 938.622

ÇEYREK ALTIN: 1554

YARIM ALTIN: 3109

TAM ALTIN: 6178

CUMHURİYET ALTINI: 6374

22 AYAR BİLEZİK FİYATI: 885

(Dolar-altın-euro'ya ait güncel rakamlar aşşağıdaki tablolarda yer almaktadır.)

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