Gıda Komitesi enflasyon için toplanıyor! Yeni teşvikler devreye giriyor

Faaliyet alanları ile ciro büyüklükleri dikkate allanarak risk analiz sistemine göre belirlenen gıda sektöründe de mükelleflerin adreslerinde saha denetimi başladı. Özellikle gıda sektöründe geçmiş dönemler itibarıyla (aylık veya üçer aylık) satışı yapılan ürünlerin alış ve satış fiyatlarının tespiti yapılıyor. Gıda sektöründeki firmalardan depolama yapmayanlara; satışını yaptıkları ürünleri direk üreticiden alıp müşteriye teslim edip etmedikleri soruluyor. KDV'si düşürülen ürünlere yönelik olarak düzenlenen satış fatura ya da fişlerinde bu düzenlemeye uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor. Ayrıca bu ürünlerin KDV oranındaki değişiklik öncesi ve sonrası satış fiyatlarının tespiti yapılıyor.