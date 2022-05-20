Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den tarımsal destek açıklaması! 25 milyon TL'lik ödeme yapıldı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, toplamda 25 milyon 414 bin 535 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün üreticilerin hesaplarına aktardıklarını belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, twitter hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Deniz ve iç su balıkçı gemilerinde 0-4,99 metre olanlar için bin lira, 5-7,99 metre olanlar için bin 250 lira, 8-9,99 metre olanlar için bin 350 lira, 10-11,99 metre olanlar için bin 450 lira belirlediklerini aktaran Kirişci, geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması için 18 milyon 635 bin 700 liralık destek sunduklarını kaydetti.
Kırsal kalkınma desteği için ise 6 milyon 778 bin 835 lira ödeme yaptıklarına değinen Kirişci, "Toplamda 25 milyon 414 bin 535 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi başvuru şartları neler, açıklandı mı? 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Seksenler final mi yapıyor, ne zaman bitecek? Seksenler final bölümü ne zaman yapılacak?
- Emekli Temmuz maaşı 6 kalemde hesaplandı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? TEFE-TÜFE 6 aylık beklenti anketine göre...
- Açık cezaevi izinlerinde kritik hafta! Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?
- POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 28. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
- Buse Naz Çakıroğlu kimdir, nereli? Buse Naz Çakıroğlu kaç yaşında, başarıları nelerdir? İşte hayatı...
- Ayda 1,427 TL kira öder gibi ev sahibi olun! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 10 yıl vadeli ödeme imkanı! 0.89 0.99 konut kredisi kuruşu kuruşuna hesaplandı
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 20 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Büyük ödülü kazanan isim...
- EDHO hayranları sevinçten çılgına dönecek! Ben Bu Cihana Sığmam fırtınası geliyor! Sevindiren açıklama geldi...
- Polis tayinleri açıklandı mı? EGM 2022 polis tayin ve atama sonuçları belli oldu mu? SON DAKİKA HABERLER
- Maymun çiçeği virüsü öldürür mü, tedavisi var mı? Maymun çiçeği hastalığı bulaşıcı mı, nasıl bulaşır?
- YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 YKS TYT üniversite sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?