Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den tarımsal destek açıklaması! 25 milyon TL’lik ödeme yapıldı

Deniz ve iç su balıkçı gemilerinde 0-4,99 metre olanlar için bin lira, 5-7,99 metre olanlar için bin 250 lira, 8-9,99 metre olanlar için bin 350 lira, 10-11,99 metre olanlar için bin 450 lira belirlediklerini aktaran Kirişci, geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması için 18 milyon 635 bin 700 liralık destek sunduklarını kaydetti.