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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den tarımsal destek açıklaması! 25 milyon TL'lik ödeme yapıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.05.2022 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den tarımsal destek açıklaması! 25 milyon TL’lik ödeme yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, toplamda 25 milyon 414 bin 535 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün üreticilerin hesaplarına aktardıklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, twitter hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Deniz ve iç su balıkçı gemilerinde 0-4,99 metre olanlar için bin lira, 5-7,99 metre olanlar için bin 250 lira, 8-9,99 metre olanlar için bin 350 lira, 10-11,99 metre olanlar için bin 450 lira belirlediklerini aktaran Kirişci, geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması için 18 milyon 635 bin 700 liralık destek sunduklarını kaydetti.

Kırsal kalkınma desteği için ise 6 milyon 778 bin 835 lira ödeme yaptıklarına değinen Kirişci, "Toplamda 25 milyon 414 bin 535 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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