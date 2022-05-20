3600 ek göstergede sona gelindi! Kim kaç TL alacak? Öğretmen, polis, din görevlisi...





YÜRÜRLÜLÜK 2023'TE

Taslakta yer alan 4. maddeye göre ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yine öğretmenlik meslek kanununda da bu tarih belirlenmişti. Burada da bir eşitlik sağlanmış olacak. Ayrıca yansıtma oranı da müzakereler sonucunda belirlenecek.

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