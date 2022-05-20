Ekonomide güçlü büyüme sinyali! Günlük net kar 1.2 milyar TL





EN YÜKSEK ARTIŞ TEKSTİLDE

Yılın ilk 3 ayında net kâr atışında öne çıkan sektör tekstil oldu. Tekstil ve deri sektörünün net kârı, yüzde 516 artarak 181 milyon liradan 1 milyar 117 milyon liraya çıktı. Sektörde zarar eden şirket sayısının da 8'den 2'ye indiği dikkat çekti. Sektörün cirosu yüzde 149 artarak 9.2 milyar liraya ulaştı. Tekstilin ardından kârını en fazla artıran diğer sektör yüzde 431 ile kimya, petrol, plastik oldu.