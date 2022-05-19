Emekli Temmuz maaşı ne zaman belli olacak? SSK, Bağkur ve memur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Merkez Bankası'nın Nisan'da yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Mayıs enflasyonu yüzde 2.86, Haziran enflasyonu ise yüzde 2.25 olarak tahmin edildi. Buna göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 38.52'ye ulaşacak. Memur emeklilerinin artışı da yüzde 31.02 enflasyon farkıyla yüzde 38.02'yi bulacak.

Buna göre, en düşük aylıklar şöyle olacak:

Memur: 5.920 lira

Esnaf: 4.84 lira

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4.560 lira