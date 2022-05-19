Emekli Temmuz maaşı ne zaman belli olacak? SSK, Bağkur ve memur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Emekli Temmuz maaşı ne zaman belli olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasıda yer alıyor. Kurban Bayramı ikramiyesi, temmuz zammı ve ek iyilerştirmeler ile çifte bayram yaşayacak olan emekliler, heyecan içinde son gelişmeleri merak ediyor. Peki, emekli Temmuz maaşı ne zaman belli olacak? SSK, Bağkur ve memur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Emekli Temmuz maaşı ne zaman belli olacak? SSK, Bağkur ve memur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk altı aylık enflasyon oranına göre maaşlarına zam alacak olan emekli ve memurların maaş artışları belli oluyor. Geriye son iki veri kalırken, tahminelere göre artış yüzde 38'i aşacak. Peki, Emekli Temmuz maaşı ne zaman belli olacak? SSK, Bağkur ve memur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2022'nin ilk altı aylık enflasyon oranına göre emekli ve memurların maaşlarında artış yaşanacak. Haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz'da açıklanacak ve böylelikle altı aylık veri belirlenmiş olacak. Emekli ve memurların zam oranı 4 Tmemuz Pazartesi günü kesinleşecek.
EK İYİLEŞTİRME OLACAK MI?
Yılbaşında memur emeklilerinin toplu sözleşme artışına memurlarla birlikte 2.5 puanlık bir ilave yapılmıştı ve zam oranı yüzde 30,95'e çıkmıştı. Ayrıca en düşük maaşlarda artırılmıştı. Ocak'ta yapılan ek iyileştirmelerin Temmuz ayında da yapılması bekleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli maaşının Temmuz'da 3.500 - 4.000 lira aralığında olması bekleniyor. Memurlarla aynı artışları alan memur emeklilerinin ise zam oranının artırılması ya da seyyanen zam formülü uygulanması düşünülüyor. Kesin açıklamalar 4 Temmuz'da belli olacak.
2022 TEMMUZ ZAMMI SON DURUM
2022'nin ilk 4 aylık enflasyon oranu yüzde 31.71 olarak açıklandı. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 31.71 oldu. Memur emeklilerinin zammı ise yüzde 24.21 fark ile yüzde 31.21'e yükseldi.
Kesin zam oranı için son 2 aylık veri kaldı.
Merkez Bankası'nın Nisan'da yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Mayıs enflasyonu yüzde 2.86, Haziran enflasyonu ise yüzde 2.25 olarak tahmin edildi. Buna göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 38.52'ye ulaşacak. Memur emeklilerinin artışı da yüzde 31.02 enflasyon farkıyla yüzde 38.02'yi bulacak.
Buna göre, en düşük aylıklar şöyle olacak:
Memur: 5.920 lira
Esnaf: 4.84 lira
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4.560 lira
EMEKLİ ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
SSK emeklilerinin zamlı maaşları 18-26 Temmuz tarihlerinde, Bağ-Kur emeklilerinin ise 25-28 Temmuz tarihlerinde hesaplarına yatırılacak.
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