13 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri LUNA Binance TR'de neden yok? LUNA coin delist mi oldu? Delist edilen kripto paralara ne olur?

LUNA Binance TR'de neden yok? LUNA coin delist mi oldu? Delist edilen kripto paralara ne olur?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2022
ABONE OL
LUNA Binance TR’de neden yok? LUNA coin delist mi oldu? Delist edilen kripto paralara ne olur?

LUNA Binance TR'de neden yok? Son zamanlarda kripto para piyasasında adı sıkça duyulan coinlerden olan LUNA'nın Binance TR'de gözükmemesi yatırımcılarda merak uyandırdı. LUNA kripto para varlığı olan yatırımcılar, Binance borsasında LUNA'nın delist olup olmadığını araştırıyor. LUNA coin ve delist hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, LUNA Binance TR'de neden yok? LUNA coin delist mi oldu? Delist edilen kripto paralara ne olur? İşte cevaplar...

LUNA coin delist mi oldu? Terra tarafından piyasaya sürülen LUNA coinin geleceği merak edilirken, bugün Binance borsasında gözükmemesi bazı soruları gündeme getirdi. LUNA coinin neden gözükmediğini araştıran vatandaşlar kripto para ile gündeme gelen "delist" hakkında detayları merak ediyor. Peki, LUNA Binance TR'de neden yok? LUNA coin delist mi oldu? Delist edilen kripto paralara ne olur? İşte haberin detayları...

LUNA BİNANCE TR'DE NEDEN YOK, DELİST Mİ OLDU?

Binance borsasından yapılan açıklamada, ağın istikrarlı olduğunu ve bekleyen para çekme işlemlerinin hacminin azaldığını bu nedenle geçici olarak UST ve Terra (LUNA) için para çekme işlemlerinin durdurulduğu bildirildi. Bununla beraber Binance, söz konusu işlemlerin yeniden açılacağını da söyledi.

Terra (LUNA) için yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Terra (LUNA) ağı, yavaşlık ve tıkanıklık yaşamaktadır. Bu da Binance'te bekleyen Terra ağı çekim işlemi hacminin zaman zaman yükselmesine sebep olmaktadır. Sürekli olarak ağ durumunu izliyor ve Binance kullanıcılarına en iyi deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Aynı zamanda çekim işlemlerinin işlenmesini hızlandırmak ve daha fazla çekim talebini destekleyebilmek üzere cüzdan sayısını artırmak için de çalışıyoruz. Bununla birlikte, ağ tıkanıklığı sebebiyle Terra (LUNA) ağındaki çekimlerin zaman zaman geçici olarak askıya alınabileceğini lütfen unutmayın.

12/05/2022 günü saat 04.30 (TSİ) ile 12/05/2022 günü saat 09.10 (TSİ) arasında Terra (LUNA) ağındaki çekim işlemleri, bekleyen çekim işlemlerinin yüksek hacminden dolayı geçici olarak askıya alınmıştır. Ağ, tıkanıklık nedeniyle dakikada sadece altı ila dokuz çekimin yayınlanabildiği bir hale gelmiştir. Askıya alınma sırasında yapılan ve gerçekleşmeyen çekim talepleri, fonların çekim kuyruğunda takılı kalmasını engellemek için reddedilmiştir. Lütfen İşlem Geçmişi sekmesinden çekimlerinizin durumunu inceleyin. Varlıklarınızın güvende olduğundan emin olabilirsiniz. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan ötürü özür dileriz."

DELİST EDİLEN KRİPTO PARALARA NE OLUR?

Kripto paralar, bir işlem platformundan çıkarıldığı takdirde işlem gördüğü başka bir platforma ya da cüzdanlara transfer edilebilir.

Uzun bir dönem belirli fiyat altında kalan, rüştünü ispat edemeyen ya da hacmi istikrarlı şekilde düşen varlıklar delist edilirler.

BİR KRİPTO PARA NEDEN DELİST EDİLİR?

Geleneksel borsalar ya da kripto para işlem platformları, listeledikleri varlığın maliyetlerinin, getirdiği faydaların üstüne çıktığını tespit ettiğinde delist kararını alır.

DELİST NEDİR?

Delist, listeden çıkarmak anlamına gelen bir kelimedir. Geleneksel borsalarda ve kripto para işlem platformlarında listelenen herhangi bir varlığın işlemden çıkarılması durumunda kullanılır.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA