LUNA coin delist mi oldu? Terra tarafından piyasaya sürülen LUNA coinin geleceği merak edilirken, bugün Binance borsasında gözükmemesi bazı soruları gündeme getirdi. LUNA coinin neden gözükmediğini araştıran vatandaşlar kripto para ile gündeme gelen "delist" hakkında detayları merak ediyor. Peki, LUNA Binance TR'de neden yok? LUNA coin delist mi oldu? Delist edilen kripto paralara ne olur? İşte haberin detayları...

LUNA BİNANCE TR'DE NEDEN YOK, DELİST Mİ OLDU?

Binance borsasından yapılan açıklamada, ağın istikrarlı olduğunu ve bekleyen para çekme işlemlerinin hacminin azaldığını bu nedenle geçici olarak UST ve Terra (LUNA) için para çekme işlemlerinin durdurulduğu bildirildi. Bununla beraber Binance, söz konusu işlemlerin yeniden açılacağını da söyledi.

Terra (LUNA) için yapılan açıklamada şöyle denildi: