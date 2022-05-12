Luna coin ne zaman yükselir? Luna coin düşüşü sürecek mi, ne kadar düşecek? İşte geleceği hakkında yorumlar...
Luna coin ne zaman yükselir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyıor. Luna Coin yüzde yüze yakın değer kaybederek 1 doların altına düştü. 100 dolarları gören Terra Luna, büyük çöküşüyle birlikte kripto para borsasında da büyük etki yarattı. Peki, Luna coin ne zaman yükselir? Luna coin düşüşü sürecek mi, ne kadar düşecek? İşte geleceği hakkında yorumlar...
Luna coin ne zaman yükselir? Luna coin düşüşü sürecek mi, ne kadar düşecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Terra Luna coin yaşananlar kripto para borsasında büyük etki yarattı. Paranın yüzde yüze yakın değer kaybıyla birlikte kripto para piyasalarında çalkalanma yaşandı. Peki, Luna coin ne zaman yükselir? Luna coin düşüşü sürecek mi, ne kadar düşecek? İşte geleceği hakkında yorumlar...
LUNA COIN NEDEN DÜŞTÜ?
ABD enflasyon verisi sonrası kripto paralarda dalgalanma yaşandı. Bir hafta önceye kadar 100 dolar üzerinde işlem gören Luna coin, bugün 1 dolar altına düştü. Sabit coinlerin düşüşünü engellemek için yapılan satışlar da arz talep dengesini bozdu ve birçok kripto parada düşüş yaşandı.
Aslında olay, Luna coine yapılan saldırıyla başladı. Asılsız satın alımlar ve yayılan korku sonucu, Terra'dan çıkmaya başlanıldı. Bunun sonucu sabit coinde düşüş gerçekleşti. Sabit coini bir dolarda tutmak isteyen yönetim, 750 milyon dolar değerinde Bitcoin bozdurdu. Korkunun küresele yayılması sonucu büyük yatırımcılar Luna'dan çekiliyor ve 120 dolar olan Luna bir anda bir doların altına düşüyor.
LUNA COIN YORUM VE GELECEĞİ
UST'yi 1 dolara sabitlemek şu an en önemli noktadır. Dip seviyede milyonlarca Luna alınacak. Bunun ne kadar devam edeceğini tahmin etmek zor. Uzun süre Luna'nın eski seviyelere gelemeyeceğini söylemek zor değil.
LUNA NE KADAR?
Şu an 0,60 dolardan işlem görmekte.
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