0,99 konut kredisi ne zaman verilecek? 0,99 konut kredisi verilmeye başladı mı, başvuruları ne zaman? Ziraat Bankası, Halk Bankası...
0,99 konut kredisi ne zaman verilecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği 0,99 faizli konut kredisinin detayları merak ediliyor. Düşük faizle kredi çekerek ev almak isteyen binlerce kişinin yüzünü güldüren bu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 ayrı paketi duyurmuştu. Peki, 0,99 konut kredisi ne zaman verilecek? 0,99 konut kredisi verilmeye başladı mı, başvuruları ne zaman? Ziraat Bankası, Halk Bankası...
0,99 konut kredisi ne zaman verilecek? 0,99 konut kredisi verilmeye başladı mı, başvuruları ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonları ev sahibi yapacak düşük faizli 10 yıla kadar uzun vadeli kredinin detayları ise belli oldu. Binlerce kişi şimdilerde "0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi veren bankalar hangileri, ne zaman verilecek, başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor.
0,99 FAİZLİ 10 AY VADELİ KONUT KREDİSİ MÜJDESİ!
AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı destekler kapsamında, "İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacak.
Böylece, ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimleri artırılmış olacak.
DÖVİZ VE ALTININI SATARAK KONUT ALANLARA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ
İkinci paket olan ve döviz, altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak.
Böylece, vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin yanında halihazırda yürütülen Liralaşma Stratejisi de desteklenmiş olacak.
İNŞAAT ŞİRKETLERİNE KREDİ GARANTİ PAKETİ
KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarının yararlanabileceği İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi ile de 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla asgari yüzde 40'ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış inşaat projesi sahibi KOBİ ve KOBİ dışı inşaat şirketlerinin tamamlanmayan inşaatlarını tamamlamaları hedefleniyor. Söz konusu finansman paketi için 20 milyar lira kaynak ayrıldı.
Söz konusu işletmeler bu destekten yararlanmak için 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt edecek, bu fiyatları internet sitesinde kamuoyu ile paylaşacak ve kredi veren kuruluşa bildirecek.
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjde veren Başkan Erdoğan, "İlk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon değere sahip birinci el satın almamalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor." açıklamasında bulundu.
Konutlarını satmak isteyen müteahhitler için güzel haberler veren Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından 3 Ayrı Konut Finansman Paketi hakkında paylaşımda bulundu.
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