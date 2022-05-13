İmalat ve turizme vergi muafiyeti!
Son dakika haberine göre: İmalat ve turizme yönelik teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna edildi. Yapılan düzenlemeyle daha önce ödediği KDV’nin iade edilmesinde sıkıntı yaşayan 1 milyona yakın mükellefin sorunu çözüldü.
Gelir İdaresi Başkanlığı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama tebliğinde önemli değişikliklere gitti. Buna göre, imalat sanayi ve turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi işletmelere inşaat işlerine ilişkin hizmet ve mal tesliminde 31 Aralık 2025'e kadar KDV muafiyeti geldi. İstisna, inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve benzeri inşa işler için uygulanacak. Yatırımı yapanların söz konusu inşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu kapsamda değerlendirilecek.
1 MİLYON İŞLETME NEFES ALDI
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: KDV iadesinde ilk yöntem değişikliği sektör ayırımı yapılmadan imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar için gerçekleştirildi. KDV iadesinde sektör ayırımı yapılmadan imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılara KDV kolaylığı 1 Mayıs'tan itibaren yaşama geçirildi. Yapılan düzenlemeyle daha önce ödediği KDV'nin iade edilmesinde sıkıntı yaşayan 1 milyona yakın mükellefin sorunu çözüldü.
Gelir İdaresi KDV önceki gün yayınladığı tebliğle işletmeleri destekleyecek yeni bir vergi muafiyeti sağladı. İmalat sanayii ve turizme yönelik teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin 1 Mayıs itibariyle yapılan teslim ve hizmetler KDV'den istisna edildi. Bu istisnadan yararlanacak mükelleflerin, imalat sanayii ile turizme yönelik düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesine sahip olması zorunluluğu bulunuyor.
Bu belgenin yasanın yürürlük tarihinden önce düzenlenmesi istisna uygulamasında engel teşkil etmiyor. Ayrıca, inşaat işlerinin yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırıma ilişkin olması, Aralık 2025 tarihini aşmamak kaydıyla öngörülen süre içinde yapılması, yatırım tutarının aşılmaması gerekiyor. İstisna, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve benzeri inşa işlerini kapsıyor. Yatırımı yapanların söz konusu inşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu kapsamda değerlendiriliyor.
VERGİ DAİRESİNE BAŞVURULMALI
İNŞAAT işlerine ilişkin alınan makine, araç-gereç ve tefrişatı (yatırım teşvik belgesinde yer alsa dahi) bu istisna kapsamında değerlendirilmiyor. İstisnadan yararlanmak isteyen yatırım teşvik belgesi sahibi mükellefler KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesinden istisna belgesi alabilir. Başvuruda bulunan mükellefler tarafından inşaat işlerine ilişkin istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin, hazırlanan projeye uygun olarak elektronik ortamda sisteme girilmesi gerekiyor. Vergi dairesince gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen mal ve hizmetle sınırlı olmak üzere istisna belgesi veriliyor.
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