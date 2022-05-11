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Düşük faizli konut kredisinde TOKİ fırsatı! Kimler başvurabilir?

A Haber
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Giriş: 11.05.2022 11:39
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi paketleri sonrası sıra TOKİ'ye geldi. Dar gelirlilerin ev sahibi olabilmesini sağlayacak proje ile TOKİ'ye 30 milyar liralık finansman verilecek. Projenin detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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