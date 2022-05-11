Düşük faizli konut kredisinde TOKİ fırsatı! Kimler başvurabilir?

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi paketleri sonrası sıra TOKİ'ye geldi. Dar gelirlilerin ev sahibi olabilmesini sağlayacak proje ile TOKİ'ye 30 milyar liralık finansman verilecek. Projenin detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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