İşte yerli ve milli pasaport! Dikkat çeken detaylar

Yeni mavi kart konusunda da değişikliğe gidiliyor. Kâğıt malzeme temelli tahrifata açık mavi kartın yerine; biyometrik verileri barındıran, temassız çipe sahip, birçok güvenlik öğelerini içeren, dayanıklı ve uzun ömürlü polikarbon malzemeden üretilen yeni e-mavi kart tasarlandı.

Yeni e-mavi kart talepleri tüm İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinden ve dış temsilciliklerden yapılabilecek. Kişiselleştirilmesi ise diğer kartlarımızda olduğu gibi nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü bünyesinde bulunan ortak kişiselleştirme merkezinde üretilerek soydaşlarımızın adreslerine ulaştırılacak.