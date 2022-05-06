Ramazan Bayramı’nda 3 milyon kişi uçtu

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 1 MİLYON 65 BİN YOLCU SEYAHAT ETTİ

Aynı dönemde İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 2 bin 145, dış hatlarda 5 bin 57 olmak üzere toplamda 7 bin 202 uçağın iniş-kalkış yaptığını vurgulayan Karaismailoğlu, toplam yolcu sayısının ise 1 milyon 65 bin olduğuna dikkati çekti.

Karaismailoğlu, "Yolcu trafiği, iç hatlarda 299 bin 951, dış hatlarda 764 bin 853 oldu. Covid-19 salgınının başlamasından bu yana İstanbul Havalimanı'nda 30 Nisan tarihinde gerçekleştirilen bin 301 uçuş ve ağırlanan 195 bin 640 yolcu ile son 2 yılın en yüksek günlük uçuş rakamına da ulaşıldı" dedi.