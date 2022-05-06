Ramazan Bayramı'nda 3 milyon kişi uçtu
Ramazan Bayramı tatilini kapsayan 29 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında 3 Milyon kişi havayolunu tercih etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs'ta açılacak Rize-Artvin Havalimanı ile havalimanı sayısının 58'e çıkacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Hava yolunu halkın yolu yaptık. Hava yoluna yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğl yaptığı yazılı açıklamada Ramazan Bayramı süresince gerçekleşen istatistiklerle ilgili bilgi veren Karaismailoğlu, bayram tatili öncesinde yolcuların rahat ve konforlu bir şekilde seyahatleri için havalimanlarında gerekli önlemlerin alındığını hatırlattı.
Karaismailoğlu, 29 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında iç hatlarda 11 bin 648, dış hatlarda 10 bin 952 olmak üzere toplamda 22 bin 600 uçağın iniş-kalkış yaptığını ifade ederek, 1 milyon 430 bini iç,1 milyon 540 bini dış hatlarda olmak üzere Ramazan Bayramı tatili döneminde toplam 2 milyon 970 bin yolcunun havayolunu tercih ettiğini duyurdu.
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 1 MİLYON 65 BİN YOLCU SEYAHAT ETTİ
Aynı dönemde İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 2 bin 145, dış hatlarda 5 bin 57 olmak üzere toplamda 7 bin 202 uçağın iniş-kalkış yaptığını vurgulayan Karaismailoğlu, toplam yolcu sayısının ise 1 milyon 65 bin olduğuna dikkati çekti.
Karaismailoğlu, "Yolcu trafiği, iç hatlarda 299 bin 951, dış hatlarda 764 bin 853 oldu. Covid-19 salgınının başlamasından bu yana İstanbul Havalimanı'nda 30 Nisan tarihinde gerçekleştirilen bin 301 uçuş ve ağırlanan 195 bin 640 yolcu ile son 2 yılın en yüksek günlük uçuş rakamına da ulaşıldı" dedi.
ANTALYA HAVALİMANI 474 BİN 752 YOLCU AĞIRLADI
Tatil döneminde turizm merkezlerindeki havalimanlarında da hareketlilik yaşandığını aktaran Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "İzmir Adnan Menderes Havalimanı 163 bin 56, Antalya Havalimanı 474 bin 752, Muğla Dalaman Havalimanı 77 bin 481, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı 62 bin 92 yolcu ağırladı. Trabzon Havalimanı'nda 58 bin 331, Gaziantep Havalimanı'nda 38 bin 900, Van Ferit Melen Havalimanı'nda 25 bin 577, Diyarbakır Havalimanı'nda 31 bin 898 yolcu seyahat etti" ifadelerini kullandı.
RİZE-ARTVİN HAVALİMANI 14 MAYIS'TA AÇILIYOR
Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulunduğunu anımsatan Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın 14 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını belirtti.Karaismailoğlu, "Rize-Artvin Havalimanı'mız, Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa ettiği 2'nci, dünyanın ise 5'inci havalimanıdır. Avrupa'da başka bir örneği de yok. 45 metre genişlikte ve 3 bin metre uzunluğunda pisti bulunuyor. Rize-Artvin Havalimanı yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek. 26 olan aktif havalimanı sayısını 57'ye çıkardık. Rize-Artvin Havalimanı ile bu sayı 58'e yükselecek. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Hava yoluna yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.
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