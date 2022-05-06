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Ticaret Bakanlığı duyurdu! DTÖ paneli çelik davasında Türkiye’yi haklı buldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.05.2022 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022
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Ticaret Bakanlığı duyurdu! DTÖ paneli çelik davasında Türkiye’yi haklı buldu

Son dakika haberine göre: Ticaret Bakanlığı, AB tarafından belirli çelik ürünlerine uygulanan korunma önlemine karşı Türkiye’nin başlattığı davada kurulan Dünya Ticaret Örgütü Paneli’nin Türkiye’yi haklı bulduğunu duyurdu.

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