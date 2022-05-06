Doğu Karadeniz’den yılın dört ayında 465 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeden gerçekleşen ihracatın 331 milyon 296 bin 169 dolarlık kısmının Trabzon'dan, 87 milyon 718 bin 657 dolarlık kısmının Rize'den, 24 milyon 439 bin 832 dolarlık bölümünün Gümüşhane'den, 21 milyon 566 bin 276 dolarının da Artvin'den yapıldığını belirtti.

Kalyoncu, en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin başında 201 milyon 138 bin 187 dolarla fındığın, 86 milyon 231 bin 29 dolarla madencilik ürünlerinin, 62 milyon 69 bin 562 dolarla yaş meyve ve sebzenin, 29 milyon 221 bin 128 dolarla da su ürünleri ve hayvancılık mamullerinin geldiğini vurguladı.